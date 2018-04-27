«Бессмертный полк» — наша Вахта памяти»

В эти дни по всей стране идёт подготовка к самой масштабной патриотической акции «Бессмертный полк», которая состоится 9 Мая. Ожидается, что только в Москве в ней примут участие около миллиона человек.

Место встречи изменить нельзя

С каждым годом становится всё многочисленнее и калужская колонна «Бессмертного полка». В 2017-м в неё встали около 8 тысяч человек, всего по области число участников достигло 18 тысяч. Сколько людей придёт в этом году, калужские координаторы акции прогнозировать не берутся.

— Как и в прежние годы, наша колонна будет двигаться с городским шествием, которое пройдёт 9 Мая, — рассказал нам координатор акции в Калуге Павел СЕЛЕЗНЁВ. — Время от времени звучат предложения о проведении альтернативного шествия «Бессмертного полка». Но, на мой взгляд, для нашего города это не имеет смысла. А учитывая, что в таком случае движение в центре придётся перекрывать дважды, ещё и создаст для людей дополнительные неудобства. Сбор участников акции традиционно начнётся в 9:00 на улице Кирова, возле Дома музыки. Парад Победы стартует в 10:00.

«Чтобы прошлое не повторилось»

Никакой предварительной регистрации для участия в «Бессмертном полку» не требуется, но заглянуть на калужскую страничку акции всё же стоит — чтобы разместить там историю своего родственника-фронтовика.

— Иногда слышу: «Ради чего нужно ворошить прошлое?», — говорит Павел Селезнёв. — Всегда отвечаю: ради себя! Чтобы лет через 10–15 самим не забыть того, что мы помним о наших бабушках и дедушках сейчас. Чтобы, когда пройдёт время, нам было что рассказать внукам и правнукам. А ещё с годами, когда ветераны уходят, отношение к войне меняется, становится отстранённым. Это неправильно. Чтобы прошлое не повторилось, о нём нужно помнить всегда. Сейчас, когда политическая обстановка в мире достаточно напряжённая, это особенно актуально.

Все новости акции доступны на калужской странице «Бессмертного полка»: http://moypolk.ru/Kaluga



Связаться с координаторами можно по телефону: (4842) 22–43–31.

Опрос на тему

Мы поинтересовались у нескольких постоянных участников акции, что побуждает их каждый год становиться в колонну «Бессмертного полка».

Анастасия ЛЬВОВА: — Участвую в акции с 2015 года. Сначала приходила с портретом деда — маминого отца. Его звали Владимир Михайлович Колотушкин. В прошлом году добавился портрет второго дедушки — Николая Матвеевича Блинова. В колонну «Полка» становлюсь, потому что это не политическая акция и ещё потому, что люди участвуют в ней не в добровольно-принудительном порядке, а по зову души и сердца. На мой взгляд, «Бессмертный полк» — очень правильная идея того, с каким посылом нужно встречать День Победы. Со временем, когда непосредственные участники войны уходят, ощущение реальности войны теряется. Остаются только сухие факты. А когда смотришь на фотографии фронтовиков, которые несут их родные, всё как будто оживает и становится реальным. Чувствуешь, что это были живые люди со своими мыслями, стремлениями, чувствами. Окидывая взглядом колонну «Бессмертного полка», осознаёшь масштабы бедствия, которое пережили наши деды и прадеды. Помнить об этом нужно всегда.

Юрий ЮРЬЕВ: — В акции «Бессмертный полк» я участвовал дважды: в 2016- м и 2017 годах. Таким образом я отдаю дань уважения людям, защитившим мою Родину. В колонне я не несу портретов моих дедов. Дмитрий Васильевич Юрьев и Никифор Капитонович Анисимов пропали без вести, но они всегда со мной. «Бессмертный полк» — великое дело, и я очень рад, что с каждым годом в нём участвует всё больше людей. Анна ГУБАНОВА: — В детстве я ходила на Парад Победы с бабушкой Полиной Александровной Минаевой. Шли с ней в колонне ветеранов. Бабушкой я всегда очень гордилась — она была лётчицей в полку ночных бомбардировщиков, пилотировала самолёт-разведчик. В её честь я назвала свою дочку. И теперь на Парад Победы мы ходим с ней. В колонну «Полка» становимся с портретами бабушки и дедушек — моего и мужа. Их зовут Алексей Гаврилович Моисеенко и Александр Матвеевич Жильцов. Оба — артиллеристы. Простая и гениальная идея «Бессмертного полка» оказалась созвучна миллионам, и в этом её сила. Наталья ЛУГОВАЯ: — Когда был жив дедушка — его звали Владимир Фёдорович Луговой, — 9 Мая на площадь Победы мы приходили вместе с ним. Там группами собирались ветераны-­однополчане, дедушка отыскивал «своих». Потом шли в колонне, вместе возвращались домой, и было в этом что-то особенное — ощущение важности и сопричастности. Со временем, когда ветеранов в колонне почти не осталось, появилось чувство, что уходит нечто значительное, пропадает связь времён и День Победы превращается в рядовой праздник. Поэтому идея пройти в колонне с портретом родственника-фронтовика попала «в точку». Это возвращение памяти, истории. Уверена, что и для моих детей это тоже важно. Надеюсь, что со временем «Бессмертный полк» не превратится в «обязаловку», не станет «политической составляющей» и что его не коснётся никакая бюрократия. Наталья БЛАГОДАРОВА: — В акции «Бессмертный полк» мы с дочерью участвуем с 2016 года. Хотела сделать это раньше, но всё думала, что дочка ещё маленькая и ей будет тяжело пройти от сквера Мира до площади Победы. Но Настя сама попросила, чтобы мы приняли участие в акции. Этот путь мы проходим вместе с нашими дедами Виктором Благодаровым и Михаилом Захаровым. В прошлом году 9 Мая мы праздновали в Санкт-Петербурге. Мой дед Михаил Захаров погиб в 1942 году под Ленинградом. И я хотела пройти с его портретом именно в питерской колонне «Бессмертного полка». Чтобы он сам увидел город, который защищал. Эта акция помогает мне жить, даёт чувство единения с совершенно незнакомыми людьми, чьи родные, как и мои деды, сражались за наше будущее. Маргарита ТАРАСОВА: — В акции «Бессмертный полк» наша семья участвует с 2013 года. Сразу почувствовала, что дело это значимое и что я должна принять в нём участие и таким образом почтить память моих дедов, пройти с ними в одном строю. Для меня участие в «Бессмертном полку» — это как Вахта памяти. Мой дед по линии мамы, капитан пограничных войск Алексей Алексеевич Черников, в 1983–1986 годах был заместителем начальника Поста № 1. Дедушку до сих пор вспоминают добрым словом его уже очень взрослые ученики. Для меня шествие в колонне «Бессмертного полка» с его портретом и портретом второго деда — Георгия Лаврентьевича Тарасова — означает дать ему возможность и дальше быть в строю, на страже мира нашего Отечества. Я думаю, эта акция очень наглядно обозначает желание нашего народа быть сильным и сплочённым, но не в агрессии, а в памяти.

Эта статья была опубликована в №17 газеты «Калужский перекресток» от 25.04.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в элетронном архиве издания.