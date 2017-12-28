Полиция возьмёт под охрану все церкви

В Калужской области с 9:00 6 января до окончания праздничных религиозных мероприятий церкви возьмут под охрану, рассказали в четверг, 28 декабря, на пресс-конференции в УМВД по Калужской области.
Всего во время новогодних и рождественских праздников в области будет дежурить около 2000 сотрудников правоохранительных органов. Театральную площадь 31 декабря выйдут охранять 200 человек.
|
200 человек выйдут охранять Театральную площадь на Новый год 28.12.2017 16:27
Что будет на новогоднем столе у Артамонова и Деда Мороза 27.12.2017 10:00
Калужанам разрешили запускать салют только на 14 площадках 26.12.2017 17:43
Калужским чиновникам напомнили о запрете на новогодние подарки 21.12.2017 11:20
Предновогодний бум: что предлагают в калужских магазинах 20.12.2017 16:05
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: