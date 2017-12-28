Полиция возьмёт под охрану все церкви

В Калужской области с 9:00 6 января до окончания праздничных религиозных мероприятий церкви возьмут под охрану, рассказали в четверг, 28 декабря, на пресс-конференции в УМВД по Калужской области.

Всего во время новогодних и рождественских праздников в области будет дежурить около 2000 сотрудников правоохранительных органов. Театральную площадь 31 декабря выйдут охранять 200 человек.