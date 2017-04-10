Пасху отметят раздачей атласных лент и автопробегом

В этом году в Калуге впервые пройдёт акция «Пасхальная ленточка».
- Атласные ленточки со словами преподобного Серафима Саровского «Радость моя, Христос Воскресе!» будут распространяться в храмах, их передадут в учебные заведения, больницы, детские дома и интернаты, - сообщает официальный сайт Русской Православной Церкви.
Подобная акция последние пять лет проходила в Москве. В этом году к столице присоединится не только Калуга, но также Кемерово и Ставрополь.
А в Боровском районе Пасху отметят автопробегом. В воскресенье, 16 апреля, в 12:00 кортеж из украшенных машин начнёт движение от храма Николая Чудотворца в Русиново.
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