На Яченском водохранилище появились купели

Как мы уже рассказывали, в ночь на 19 января можно будет окунуться в иорданях на Яченском водохранилище.

- В этом году конструкции для купелей сделали более облегченными, чем в прошлом, когда они появилась впервые, но они такие же крепкие, - сообщает во вторник, 17 января, городская управа Калуги. - Купелей будет две: левая – для мужчин, правая – для женщин. Глубина каждой - 1,2 м; ширина – 90 см; длина – 5,2 м.

Также на месте купания появится деревянный крест.

В Крещенскую ночь на берегу водохранилища установят световые башни, пункты обогрева с лавочками. Калужан накормят гречневой кашей и напоят горячим чаем. Во время массового купания будут дежурить спасатели.

Специалисты взяли пробу воды на водохранилище, она соответствует всем санитарным нормам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области, калужане смогут окунуться в трех оборудованных местах. Помимо Яченского водохранилища, это сероводородные озера в бору и купель на источнике в Колюпаново.

Фото: пресс-служба городской управы.