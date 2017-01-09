На Яченском водохранилище прорубят иордани

В Калуге на Крещение вновь прорубят иордани на Яченском водохранилище. Об этом в понедельник, 9 января, kp40.ru рассказал руководитель МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ.
- Предположительно, работы начнутся уже в следующий понедельник – 16 января, - сообщил он.
Православные верующие, напомним, отмечают Крещение 19 января.
В прошлом году на Яченском водохранилище впервые прошли крещенские купания. Для желающих окунуться в иордани были прорублены две купели, установлены тёплые раздевалки, работала полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей.
|
Дед Мороз в Калуге устроит фотосессию со Снегурочкой 13.12.2016 12:10
Афиша развлечений для детей на День города 25.08.2016 11:04
В Минтруда определились с переносом выходных дней на 2017 год 07.06.2016 13:04
Витрины магазинов в Калуге украсят фронтовыми фотографиями 17.02.2015 09:35
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: