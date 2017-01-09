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На Яченском водохранилище прорубят иордани

09.01.2017 15:00 7 Елена Французова
На Яченском водохранилище прорубят иордани

В Калуге на Крещение вновь прорубят иордани на Яченском водохранилище. Об этом в понедельник, 9 января, kp40.ru рассказал руководитель МАУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ.

- Предположительно, работы начнутся уже в следующий понедельник – 16 января, - сообщил он.

Православные верующие, напомним, отмечают Крещение 19 января.

В прошлом году на Яченском водохранилище впервые прошли крещенские купания. Для желающих окунуться в иордани были прорублены две купели, установлены тёплые раздевалки, работала полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей.


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Тэги: праздники сергей ильинов религия

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