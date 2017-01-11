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Опубликован список мест, где можно окунуться в прорубь на Крещение

11.01.2017 15:29 6 Дмитрий Ивьев
Опубликован список мест, где можно окунуться в прорубь на Крещение

На территории Калужской области 19 января поучаствовать в Крещенских купаниях можно будет в 34 подготовленных местах. Там будут дежурить сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

- Число участников Крещенских купаний из года в год увеличивается, - сообщает 11 января ГУ МЧС по Калужской области. - В 2016 году количество желающих окунуться составило более 6 тысяч человек.

Список мест для купаний на Крещение в Калужской области:

  • Барятинский район, д. Полом, купель при часовне;
  • Дзержинский район, с. Льва Толстого, купель на святом источнике;
  • Дзержинский район, д. Озеро, прорубь на озере;
  • Жиздринский район, г. Жиздра, р. Жиздра;
  • Жуковский район, г. Жуков, купель при храме Иконы Тихвинской Пресвятой;
  • Жуковский район, с. Спас-Прогнанье, купель при храме Преображения;
  • Жуковский район, с. Оболенское, купель при храме  святого Николая Чудотворца;
  • Жуковский район, с. Троицкое, р. Протва в районе храма Живоначальной Троицы;
  • Жуковский район, с. Кутепово, купель при храме Михаила;
  • Жуковский район, с. Буриново, купель при храме Преображения Господня;
  • Износковский район, с. Извольск, иордань на  пруду;
  • Износковский район, д. Клины, купель;
  • Кировский район, г. Киров,озеро Нижнее;
  • Козельский район, г. Козельск, купель на источнике при монастыре Оптина Пустынь;
  • Козельский район, д. Шамордино, купель на источнике при монастыре;
  • Козельский район, д. Клыково, купель на источнике при монастыре;
  • Куйбышевский район, д. Садовище, озеро Нижнее;
  • Людиновский район, г. Людиново, озеро Ломпадь;
  • Медынский район, СП «Деревня Романово», прорубь на пруду;
  • Медынский район, с. Передел, иордань на р. Лужа;
  • Перемышльский район, с. Перемышль;
  • Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, купель в пригородном лесу»;
  • Тарусский район, д. Истомино, купальня храма Пресвятой Богородицы;
  • г. Калуга, городской бор, сероводородные озера;
  • г. Калуга, д. Колюпаново, купель на святом источнике;
  • г. Калуга, иордань на Яченском водохранилище;
  • г. Обнинск, прорубь р. Протва;
  • Мещовский район, д. Шалово, купель на источнике при храме;
  • Сухиничский район, купель в д. Волково;
  • г. Юхнов, городской пруд;
  • г. Боровск, Храм Покрова Богородицы на Высоком, купель;
  • г. Ермолино, ул. Русиново, Храм в честь св. Николая, купель;
  • Боровский район, д. Тимашово, Храм в честь Рождества Богородицы, пруд;
  • Боровский район, д. Красное, Храм в честь архангела Михаила, пруд.

Спасатели также напоминают о правилах безопасности во время Крещенских купаний:

  • окунаться в воду можно только в специально оборудованных местах и купелях под присмотром спасателей;
  • не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
  • участникам Крещенских купаний рекомендуется запастись теплой одеждой, удобной нескользящей обувью и полотенцами;
  • категорически воспрещается опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • после купания рекомендуется растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

А вы окунетесь в иордань на Крещение?

 Голосование заканчивается 25/01/2017


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Тэги: праздник крещение православие мчс

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