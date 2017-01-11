Опубликован список мест, где можно окунуться в прорубь на Крещение

На территории Калужской области 19 января поучаствовать в Крещенских купаниях можно будет в 34 подготовленных местах. Там будут дежурить сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

- Число участников Крещенских купаний из года в год увеличивается, - сообщает 11 января ГУ МЧС по Калужской области. - В 2016 году количество желающих окунуться составило более 6 тысяч человек.

Список мест для купаний на Крещение в Калужской области:

Барятинский район, д. Полом, купель при часовне;

Дзержинский район, с. Льва Толстого, купель на святом источнике;

Дзержинский район, д. Озеро, прорубь на озере;

Жиздринский район, г. Жиздра, р. Жиздра;

Жуковский район, г. Жуков, купель при храме Иконы Тихвинской Пресвятой;

Жуковский район, с. Спас-Прогнанье, купель при храме Преображения;

Жуковский район, с. Оболенское, купель при храме святого Николая Чудотворца;

Жуковский район, с. Троицкое, р. Протва в районе храма Живоначальной Троицы;

Жуковский район, с. Кутепово, купель при храме Михаила;

Жуковский район, с. Буриново, купель при храме Преображения Господня;

Износковский район, с. Извольск, иордань на пруду;

Износковский район, д. Клины, купель;

Кировский район, г. Киров,озеро Нижнее;

Козельский район, г. Козельск, купель на источнике при монастыре Оптина Пустынь;

Козельский район, д. Шамордино, купель на источнике при монастыре;

Козельский район, д. Клыково, купель на источнике при монастыре;

Куйбышевский район, д. Садовище, озеро Нижнее;

Людиновский район, г. Людиново, озеро Ломпадь;

Медынский район, СП «Деревня Романово», прорубь на пруду;

Медынский район, с. Передел, иордань на р. Лужа;

Перемышльский район, с. Перемышль;

Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, купель в пригородном лесу»;

Тарусский район, д. Истомино, купальня храма Пресвятой Богородицы;

г. Калуга, городской бор, сероводородные озера;

г. Калуга, д. Колюпаново, купель на святом источнике;

г. Калуга, иордань на Яченском водохранилище;

г. Обнинск, прорубь р. Протва;

Мещовский район, д. Шалово, купель на источнике при храме;

Сухиничский район, купель в д. Волково;

г. Юхнов, городской пруд;

г. Боровск, Храм Покрова Богородицы на Высоком, купель;

г. Ермолино, ул. Русиново, Храм в честь св. Николая, купель;

Боровский район, д. Тимашово, Храм в честь Рождества Богородицы, пруд;

Боровский район, д. Красное, Храм в честь архангела Михаила, пруд.

Спасатели также напоминают о правилах безопасности во время Крещенских купаний:

окунаться в воду можно только в специально оборудованных местах и купелях под присмотром спасателей;

не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

участникам Крещенских купаний рекомендуется запастись теплой одеждой, удобной нескользящей обувью и полотенцами;

категорически воспрещается опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения;

после купания рекомендуется растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду.