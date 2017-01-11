Опубликован список мест, где можно окунуться в прорубь на Крещение

На территории Калужской области 19 января поучаствовать в Крещенских купаниях можно будет в 34 подготовленных местах. Там будут дежурить сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
- Число участников Крещенских купаний из года в год увеличивается, - сообщает 11 января ГУ МЧС по Калужской области. - В 2016 году количество желающих окунуться составило более 6 тысяч человек.
Список мест для купаний на Крещение в Калужской области:
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Спасатели также напоминают о правилах безопасности во время Крещенских купаний:
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А вы окунетесь в иордань на Крещение?
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