VIP-поздравления с Новым годом

30.12.2016 13:01

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ: Уважаемые жители Калужской области! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! В эти светлые дни каждому из нас хочется верить в сказку, в исполнение желаний и доброе будущее. Если наши мечты руководят нашими делами, то часто они становятся реальностью и меняют нашу жизнь к лучшему.

Мы активно потрудились в 2016 году, успешно реализовали многие наши планы. Уверен, в новом году мы добьемся еще более значительных результатов и преодолеем все сложности. Вместе мы будем развивать науку, промышленность, сельское хозяйство, бизнес, улучшать социально-экономическое положение региона, его инвестиционную привлекательность.

Пусть новогодние праздники наполнят вашу жизнь душевным теплом, подарят радость общения с близкими людьми, принесут долгожданные подарки.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и чудесного настроения на весь год!

Руководитель Школы иностранных языков Big Apple Оксана СТОРЧАК: Уважаемые Студенты Школы иностранных языков Биг Эппл и те, кто только собирается начать обучение иностранным языкам или получить образование за рубежом! Желаю вам загадать в волшебную новогоднюю ночь самое сокровенное желание. Оно обязательно сбудется. Желаю верить в чудеса и сказку. Чтобы вас окружало добро, каждый новый день дарил уверенность и великолепный настрой для покорения новых целей. А наши новогодние бонусы и скидки на индивидуальное и групповое обучение сделают это стремление еще более доступным и приятным.

Ярких и незабываемых эмоций на весь 2017 год!

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор ГРИБ: Дорогие друзья!



Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!



Эти праздники – самые любимые для всех нас. Они наполнены яркими событиями, неповторимой теплотой и особенной энергетикой. Мы встречаем их с радостью и надеждой, подводим итоги и строим планы на будущее.

Уходящий год был непростым для жителей области, однако всем вместе нам удалось решить многие проблемы, обеспечивая стабильное развитие региона.

От имени депутатов Законодательного Собрания желаю вам здоровья, счастья, взаимопонимания с близкими людьми и коллегами! Пусть в ваших семьях всегда будут достаток и благополучие, а наступающий год бережно сохранит все значимые традиции и принесет в каждый дом любовь, удачу и успехи в делах.

Сортоиспытатель и опытный огородник Игорь ДУНИЧЕВ: - Я желаю нашим дачникам, чтобы урожай на грядках и в садах радовал, чтобы не болели огородники и их растения. В этом году мне удалось поставить рекорд - со своей сотки я собрал 770 кг овощей. Мне хотелось бы, чтобы наши опытные садоводы достигали подобных урожаев. А начинающим я советую учиться у профессионалов, читать специализированную литературу. Знания ничем не заменишь, знание – сила.

Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ: Дорогие калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю Вас с наступающим Новым Годом и светлым Праздником Рождества Христова! Новогодние праздники всегда наполнены волнующим чувством ожидания счастливых перемен, удачи и успехов на новом этапе жизненного пути.

За прошедший год Калуга заметно преобразилась: ремонтировались дороги и дворы, школы и детские сады, благоустраивались городские территории, появились новые детские площадки и спортивные объекты. Благодаря плодотворному труду калужан, напряженной работе трудовых коллективов города, наша милая Калуга стала ещё краше и привлекательней. Несмотря на экономические трудности, были выполнены все социальные обязательства, развивалась экономика и промышленность города.

Дорогие калужане! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, счастья и благополучия, радости и оптимизма, новых успехов в труде на благо родного города!

Заслуженный мастер спорта России по фехтованию Светлана КОРМИЛИЦЫНА: Дорогие друзья! Я имею право так говорить, потому что всех читателей газеты «Калужский перекрёсток» и сайта kp40.ru считаю своими друзьями.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!

Всем женщинам желаю лёгкости и красоты, а также огромной, как космос, любви! Мужчинам - надёжного и прибыльного дела, чтобы оно позволило самореализоваться, а также баловать своих прекрасных и милых дам.

Наступающий год - год Огненного Петуха. Говорят, что это один из наиболее утончённых и в то же время напористых и практичных знаков. Петух полон жизненных сил, энергии и оптимизма. В связи с этим и я желаю вам всех этих качеств, удачи и неиссякаемой энергии в будущем году.

А ещё желаю душевного тепла и семейного благополучия! Пусть с вами рядом всегда будут самые дорогие и близкие люди.

Спасибо вам, читатели газеты «Калужский перекрёсток» и сайта kp40.ru, за огромную поддержку, которую вы оказывали мне, на протяжении всех лет и прошлого года особенно. Благодаря вам я знаю, что невозможное – возможно! Желаю всем начать этот Новый Год с постановки грандиозной цели и чтобы на пути к ней Вас ничего не останавливало. Не бойтесь мечтать, двигайтесь к своей мечте, и она обязательно сбудется!

Уверена, 2017-й войдет в нашу жизнь с добром, наполнит её радостными событиями, станет годом хороших перемен, мира и согласия!

От всей души желаю вам, чтобы в вашем доме царили любовь и благополучие, рядом с вами всегда были надежные друзья и единомышленники, а всё загаданное в новогоднюю ночь обязательно исполнилось!

Счастливого Нового года и Рождества!

Начальник Управления МВД России по Калужской области, генерал-майор полиции Сергей ПЛАХИХ: Уважаемые калужане! Становится историей еще один год. Традиционно мы подводим итоги года уходящего, строим планы на будущее. Хочу отметить, что для нашей службы 2016 год был ознаменован важными ключевыми событиями. В структуре органов внутренних дел появились две новые функции по контролю за оборотом наркотиков и вопросам миграции. Указом Президента Российской Федерации на основе внутренних войск и ряда подразделений органов внутренних дел была сформирована Росгвардия.

Во время напряженных реформ нам пришлось работать с максимальной отдачей во имя обеспечения безопасности людей, сохранения стабильности в обществе.

Возглавив в этом году полицию Калужской области, я неоднократно убеждался, что в органах внутренних дел работают профессионалы.

В преддверии Нового года хочу поблагодарить всех сотрудников органов внутренних дел и гражданский персонал за достойную службу.

Особые слова благодарности в этот день хочется сказать тем сотрудниками, которые сейчас несут службу в Каспийске Республики Дагестан. Именно они отстаивают доброе имя сотрудников калужской полиции на Всероссийском уровне.

Выражаю искреннюю признательность ветеранам за их помощь и поддержку, бескорыстную передачу профессиональных знаний молодому поколению сотрудников.

Искреннее желаю, чтобы наступающий год принес только добрые перемены, пусть непременно реализуются все планы, сбудутся самые заветные желания.

Еще раз от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и мирного неба над головой!

Счастья вам в Новом году!

Городской Голова города Калуги Константин ГОРОБЦОВ: Дорогие калужане! Уважаемые ветераны и люди старшего поколения! От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Светлым праздником Рождества Христова! Уходящий 2016 год запомнится нам яркими юбилейными событиями, реализованными проектами и достижениями. В Калуге практически завершена программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. За годы ее реализации сотни калужских семей получили долгожданные квартиры.

Мы продолжили открывать дополнительные группы в детских садах и вводили в эксплуатацию новые здания. А это значит, что сотни малышей получили места в дошкольных учреждениях. Более того, впервые за двадцать лет в Калуге построена новая школа, которая уже в январе примет более тысячи учеников.

Перемены к лучшему, успехи и достижения — всегда результат серьезной работы. И я хочу поблагодарить каждого из вас, дорогие друзья, за трудолюбие, оптимизм, упорство и настойчивость. За все, что мы сделали совместно в этом году.

В новом году нам предстоит большая работа по благоустройству родного города, созданию более комфортной и безопасной среды проживания для всех калужан.

Пусть 2017-й станет для каждого годом реализации самых смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин.

Крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вам, дорогие калужане!

Счастья в Новом году!

Мастер спорта международного класса по кикбоксингу Ксения МИРОШНИЧЕНКО: Дорогие мои земляки! Новый год – это самый любимый и добрый праздник для всех нас! Он дарит волшебство и надежду на лучшее. И в то же время – дает возможность оценить, как мы прожили год уходящий. 2016-ый был непростым, но каждому из нас он подарил что-то хорошее. Я благодарю всех вас за трудолюбие и оптимизм, за всё, что мы сумели сделать вместе для нашего любимого города!

Согласно восточному календарю, у каждого года есть свой покровитель – одно из двенадцати животных. Наступающий 2017 год будет годом Яркого или же Огненного Петуха. Он яркий и демонстративный, элегантный и общительный. В китайском календаре Петух считается самым утонченным, общительным знаком. Петух невероятно проницательный, организованный, решительный, бдительный, ответственный и практичный. Желаю, чтобы весь год вам сопутствовали удача, везение и всё, что присуще новому году.

Стремитесь к совершенству, к идеальному завершению всех начинаний.

Любой человек индивидуален, и второго такого, как каждый из вас, не будет. Так что дерзайте, идите к своей цели и добивайтесь ее. И пусть вам во всем, конечно же, помогает любовь!

Дорогие дети и родители, бабушки и дедушки, я желаю, чтобы в наступающем 2017 году сбылись ваши самые заветные мечты. Пусть у вас не будет бед и разочарований, а только счастье и радость! Не забудьте пожелать своим близким здоровья и удачи! Берегите себя. Занимайтесь физкультурой и болейте за нас, профессиональных спортсменов. Ведь Петух обожает внимание и комплименты. И вы не забывайте про нас - спортсменов, а мы в ответ будем радовать вас новыми победами.

С праздником!

Главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения Калужской области Алексей ХОЛОПОВ: Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! От лица руководства, личного состава и ветеранов службы Госавтоинспекции Калужской области примите самые теплые и самые искренние поздравления с Наступающим 2017 годом! Сегодня личный состав Госавтоинспекции выполняет поставленные задачи в условиях новых вызовов и непростой дорожной обстановки. Всё это требует от нас более эффективных подходов к профилактике и предотвращению правонарушений, совершенствованию стратегии и тактики выполняемых задач, в том числе с использованием современных высоких технологий.

Оглядываясь на прошедший год, мы подводим итоги того, что удалось достичь. Анализируя наши успехи и недостатки мы планируем год наступающий, мечтаем о том, что нам предстоит совершить. Возрастающее доверие граждан, их уверенность в безопасности на дорогах являются наиболее значимыми результатами нашей работы.

В преддверии Нового 2017 года хочу пожелать всем нам положительных изменений в жизни, новых желаний и их исполнения, чтобы наступающий год означал для нас веру в завтрашний день и счастливое будущее наших детей. Тепла, добра, любви, взаимопонимания в каждый дом и крепкого здоровья! С Новым 2017 годом!

Прокурор Калужской области Александр ГУЛЯГИН: Уважаемые калужане, коллеги! Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Пусть в Новый год исполнятся самые заветные желания, а позитивный настрой, крепкое здоровье и надежная поддержка друзей станут залогом успешного решения новых задач!

Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Главный судебный пристав Калужской области Анатолий КРАВЧЕНКО: Уважаемые жители Калужской области! Совсем скоро 2016 год станет ещё одной страницей истории. Уходящий год стал важной исторической вехой для УФССП России по Калужской области. Мы получили своё собственное Знамя, которое было вручено нам Директором Федеральной Службы судебных приставов Артуром Олеговичем Парфенчиковым. Врученное Знамя – это символ заслуг Службы судебных приставов перед государством, высокая оценка работы нашего ведомства в системе органов исполнительной власти и в тоже время высокая ответственность.

Но уже сейчас, подводя предварительные итоги года, можно с уверенностью сказать, что коллектив нашего Управления с честью справился с непростыми задачами, стоящими перед региональным ведомством. Я уверен, что в следующем году мы учтем недостатки, будем работать более планомерно, улучшим результаты служебной деятельности, и нам удастся реализовать все намеченное!

Уважаемые коллеги, ветераны Службы и все жители Калужской области, поздравляю Вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым! Это уютные семейные праздники с самого детства дарят нам ожидание добрых перемен, веру в успех и надежду на лучшее. Пусть же наступающий 2017 год откроет новые возможности и перспективы! От всей души желаю вам исполнения всех планов и самых заветных желаний, счастья, здоровья, благополучия и удачи!