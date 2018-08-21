Задержан рецидивист, который выкинул труп пенсионера в мусорный бак

21.08.2018 12:25 1762

38-летний ранее судимый житель Балабаново задержан по подозрению в убийстве пенсионера, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

По версии следователей, утром 16 августа мужчина пришел к пенсионеру, поругался с ним и во время ссоры несколько раз ударил ножом. Старик скончался. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина погрузил труп в строительную тележку и вывез в ближайший мусорный контейнер.

Как мы сообщали ранее, тело зарезанного 63-летнего мужчины нашли в мусорном контейнере в Балабаново. Пенсионер жил недалеко от места нахождения его тела в частном доме. Злоупотреблял спиртным.