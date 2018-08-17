Убитого пенсионера выбросили в мусорный контейнер

17.08.2018 12:06 668

Пенсионер жил недалеко от места нахождения его тела в частном доме. Злоупотреблял спиртным.

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