3347 калужских семей потратили маткапитал на образование

В субботу, 1 сентября, в Калуге отметят День знаний. В связи с этим ПФР по Калужской области опубликовал статистические данные о тратах маткапитала на образование.
Как выяснилось, на сегодняшний день правом оплатить учебу своих чад за счет государства воспользовались 3347 семей в Калужской области.
Помимо этого, из средств маткапитала разрешено тратить на оплату дошкольного образования, в том числе детского сада, яслей. Этим правом воспользовались 17 семей.
Размер помощи семьям в этом году составляет 453 026 рублей.
- Напоминаем, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года, - уточняют в ПФР по Калужской области.
Уважаемые читатели, а на что бы вы потратили маткапитал? Как вы считаете, надо ли расширять список того, на что разрешается тратить эти деньги и если да, то что в него включить? Пишите об этом в комментариях
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