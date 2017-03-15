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Министр: татуировка на теле педагога не должна быть поводом для его увольнения

15.03.2017 15:02 6 789 Оксана КОЛОСОВА
Министр: татуировка на теле педагога не должна быть поводом для его увольнения

Как мы рассказывали, недавно в одном из детских садов Калуги была уволена 27-летняя воспитательница. Произошло это вскоре после того, как в социальной сети «ВКонтакте» появился пост якобы одной из мам, чей ребёнок посещал группу, в которой работала педагог. Она негодовала по поводу того, что «воспитатель весь в наколках». Кроме того, дама считала виноватой её в том, что ребёнок начал нецензурно выражаться.

Как выяснилось, татуировка у воспитателя действительно есть, но всего одна, и, по словам других родителей, вызывающе она не выглядит. В социальной сети они также писали, что работой педагога очень довольны. Тем не менее вскоре после появления жалобного поста женщина была уволена.

По словам директора МБДОУ «Детство» Эльвиры КАПИТОНОВОЙ, воспитатель написала заявление по собственному желанию. Она работала с 1 января, не прошла испытательный срок, к её работе были замечания. Сама же педагог рассказала нам, что никаких претензий к ней руководство дошкольного учреждения не предъявляло.

Прокомментировать ситуацию мы попросили министра образования и науки региона Александра АНИКЕЕВА, который 14 марта провёл пресс-конференцию. Оказалось, что он не в курсе конфликта, но пообещал разобраться в нём.

- Я не в курсе, но выясню. Не думаю, чтобы такой опытный руководитель и педагог, как Эльвира Рафаиловна, подошёл к этому вопросу так легко. Но, к сожалению, такие случаи бывают. Мне бы очень не хотелось, чтобы родительская преждевременная, необдуманная реакция – а так часто бывает, когда информация просачивается в социальные сети – была бы поводом для преследования педагога, который с педагогической точки зрения ничего не совершил и обладает достаточно квалификацией.

Не думаю, что татуировка каким-то образом могла повлиять на воспитательный процесс. Очень надеюсь, что увольнение произошло по другой причине. Во всяком случае, татуировка на теле педагога не должна быть предметом таких действий. Хотя могут быть и провокации. Иногда, к сожалению, бывает так, что излишняя негативная реакция общественности, сформированная в том числе и СМИ, приводит к таким результатам. Люди просто опасаются огласки: не дай Бог, чтобы лишний раз кто-то там в негативном свете упомянул руководителя или учреждение. И, когда появляется та или иная проблема, вместо того чтобы её объяснить, проще избавиться от человека. Нет человека – нет проблемы.


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Тэги: образование александр аникеев эльвира капитонова

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