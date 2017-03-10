Калужские мамы возмущены увольнением воспитателя за тату на шее

На днях в соцсетях был размещён пост, в котором калужанка возмущалась внешним видом воспитателя одной из выпускных групп детского сада «Росинка».

- Пошла с подружкой забирать ребёнка из детсада, а там воспитатель весь в наколках! А ребёнок матерится, как сапожник. Хочу позвонить в департамент образования нажаловаться! Стоит ли? Будет ли польза? – пишет Ирина.

В ответ мамы стали уговаривать женщину не делать этого. По их словам, у воспитателя татуировка в виде иероглифа только на шее – её практически не видно. Да и дети от педагога в восторге. А чтобы они ругались матом, родители не замечали.

- С каких пор человека судят по его тату? – пишет Евгения Викторова. - Мой ребёнок ходит в эту группу, к этому воспитателю, и могу вам честно признаться, что воспитатель действительно занимается с детьми. Это очень добрая и отзывчивая девушка!

Но в итоге после сообщения в соцсетях молодой воспитатель всё-таки осталась без работы. Вот как нам ситуацию прокомментировала директор МБДОУ «Детство» Эльвира КАПИТОНОВА.

- Я сегодня с этой ситуацией разбиралась. Родители написали письмо, чтобы оставили в группе этого воспитателя, мол, ни один ребёнок матом не ругается. Ситуацию мы разрулили, и все успокоились. Воспитатель написала заявление по собственному желанию, потому что поняла, что это не её. Она работала с 1 января, не прошла испытательный срок, к её работе были замечания. Да, у неё есть татуировка на теле, но мы её такой принимали на работу, выжигать её не собирались. Это её право. А сообщение в соцсетях – просто совпадение. Теперь вместо неё в этой группе будет трудиться старший воспитатель...

Нам удалось пообщаться с воспитателем. Кристина Александровна призналась, что так и не поняла, почему осталась без работы.

- На испытательном сроке у меня не было замечаний, я старалась и вкладывала душу в работу, - рассказала она.