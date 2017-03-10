Калужские мамы возмущены увольнением воспитателя за тату на шее

На днях в соцсетях был размещён пост, в котором калужанка возмущалась внешним видом воспитателя одной из выпускных групп детского сада «Росинка».
- Пошла с подружкой забирать ребёнка из детсада, а там воспитатель весь в наколках! А ребёнок матерится, как сапожник. Хочу позвонить в департамент образования нажаловаться! Стоит ли? Будет ли польза? – пишет Ирина.
В ответ мамы стали уговаривать женщину не делать этого. По их словам, у воспитателя татуировка в виде иероглифа только на шее – её практически не видно. Да и дети от педагога в восторге. А чтобы они ругались матом, родители не замечали.
- С каких пор человека судят по его тату? – пишет Евгения Викторова. - Мой ребёнок ходит в эту группу, к этому воспитателю, и могу вам честно признаться, что воспитатель действительно занимается с детьми. Это очень добрая и отзывчивая девушка!
Но в итоге после сообщения в соцсетях молодой воспитатель всё-таки осталась без работы. Вот как нам ситуацию прокомментировала директор МБДОУ «Детство» Эльвира КАПИТОНОВА.
- Я сегодня с этой ситуацией разбиралась. Родители написали письмо, чтобы оставили в группе этого воспитателя, мол, ни один ребёнок матом не ругается. Ситуацию мы разрулили, и все успокоились. Воспитатель написала заявление по собственному желанию, потому что поняла, что это не её. Она работала с 1 января, не прошла испытательный срок, к её работе были замечания. Да, у неё есть татуировка на теле, но мы её такой принимали на работу, выжигать её не собирались. Это её право. А сообщение в соцсетях – просто совпадение. Теперь вместо неё в этой группе будет трудиться старший воспитатель...
Нам удалось пообщаться с воспитателем. Кристина Александровна призналась, что так и не поняла, почему осталась без работы.
- На испытательном сроке у меня не было замечаний, я старалась и вкладывала душу в работу, - рассказала она.
|
Парню грозит срок за секс с 15-летней матерью своего ребёнка 10.03.2017 17:18
Конфликт вокруг рынка: «Не мы строили - не нам и ломать!» 10.03.2017 14:42
Внезапно-2: дядя калужанина опроверг его родство с Трампом 10.03.2017 14:15
Работники Центрального рынка просят продлить срок аренды 10.03.2017 12:52
Уровень воды в Оке вырос на 23 сантиметра 10.03.2017 11:31
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: