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Путаница с нумерацией: новая школа оказалась не 55-й, а 45-й

27.12.2016 15:09 16 Оксана КОЛОСОВА

Как мы рассказывали, на прошлой неделе в Калуге торжественно сдали в эксплуатацию здание новой школы по улице Братьев Луканиных на Правом берегу. На торце здания крупными разноцветными буквами сделана надпись: «Школа № 55». Однако, как нам стало известно, по факту учебное заведение имеет другой порядковый номер.

- На данный момент это 45-я школа, - пояснили нам в Управлении образования Калуги. – Сейчас так удобнее, чтобы ввести образовательное учреждение в эксплуатацию. Затем будет решаться вопрос по нумерации школы. Не исключено, что она получит другой номер.

Будет ли это № 55, на данный момент неизвестно. С какой стати появились две пятёрки на здании школы, так и осталось загадкой.

Новое образовательное учреждение относится к школе № 45, поскольку его строительство с самого начала курировал директор этого учебного заведения Антон КОВАЛЁВ. Как комментировал нам ранее министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ, это было сделано для более качественной организации образовательного процесса.

– Это рекомендация федерального министерства образования, направленная на то, чтобы устранить период раскачивания, подбора коллектива, - рассказал Аникеев на пресс-конференции в августе этого года. – Уже сейчас идёт набор педагогов, разрабатываются образовательные программы, наполнение системы дополнительного образования. Кроме того, в случае возникновения различного рода проблем на периоде ввода школы можно будет задействовать потенциал и педагогический, и административно-управленческий у 45-й школы. В ряде регионов такой опыт активно используется.

Учебный процесс в новом образовательном учреждении начнётся в феврале 2017 года: туда переедут начальные классы из школы № 33 и – частично – из школы № 50. На полную мощность учебное заведение заработает с 1 сентября. По всем вопросам, связанным с записью детей в эту школу, следует обращаться в СШ № 45.


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Тэги: образование школа антон ковалёв александр аникеев
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