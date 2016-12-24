Школа в Кошелеве: два бассейна, комната релакса и оплата в столовой отпечатком ладони

В пятницу, 23 декабря, вздание школы в Кошелев-проекте сдали в эксплуатацию. Первых учеников оно примет в феврале 2017 года.

- Мы думаем, что это удивительная школа и что в ней всё самое лучшее. Смотрите, какая она яркая, красивая, - размышляли вслух близняшки Катя и Лиза Николенко, ученицы 2-го класса школы № 33 в Шопино.

Девочек вместе с одноклассниками, а также ребятами из школ №№ 50 и 45 пригласили поучаствовать в праздничной церемонии сдачи в эксплуатацию здания школы № 55 по улице Братьев Луканиных на Правобережье. Торжественное мероприятие состоялось в пятницу, 23 декабря. Участие в нём приняли первые лица области, города и даже страны.

Событие знаменательное, если учесть, что это:

а) первая школа, построенная в Калуге за последние 20 лет;

б) одно из крупнейших образовательных учреждений не только в регионе, но и в стране. Здание рассчитано на 1360 мест. Общая его площадь – почти 26 тыс. кв. м. 4 этажа, 67 учебных кабинетов.

Проект был реализован всего за 11 месяцев силами частной строительной компании в рамках стартовавшей в конце 2015 года программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях». Стоимость строительства составила около 900 млн. рублей.

Катя и Лиза оказались правы: новая школа не только внешне, но и внутри получилась яркой и очень радостной, как игрушка. Разноцветные стены, полы и двери, просторные коридоры, высокие потолки. Настоящая территория детства.

Школьников после церемонии перерезания красной ленточки отвели в актовый зал, а гости отправились на экскурсию. Осмотр начали с бассейна. Всего их в школе два: десяти- и пятнадцатиметровый. Первый рассчитан на детей 7-10 лет, второй – на учащихся 10-14 лет.

Из бассейна идём в один из спортзалов. Их тоже два.

Есть также зал для занятий хореографией.

Затем гостям показывают учебные кабинеты. Это компьютерный класс.

Кабинет моделирования и робототехники.

Информационно-библиотечный центр.

А за этой дверью находится социально-психологическая служба.

Мои коллеги, едва переступив порог кабинета, тут же окрестили его комнатой релакса. В штате 55-й школы будут работать три психолога и два социальных педагога, которые помогут ребятам успешно адаптироваться к учёбе.

Есть в школе даже комната отдыха, похожая на детсадовскую спальню. Здесь смогут передохнуть после занятий младшие школьники, посещающие группу продлённого дня.

- Нам такое даже во сне не могло присниться, – сказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, осмотрев её. – Я думаю, на Правом берегу сейчас все будут рожать!

Буквально через стенку находится игровая с сухим бассейном, интерактивным столом, креслом-мешком, настольными играми.

Пищеблок тоже впечатляет. Он состоит из двух залов. Один предназначен для учеников младшей школы, второй – для средних и старших классов.

В столовой установят инновационную биометрическую систему оплаты школьного питания «Ладошки» – подарок от строителей. Благодаря этой системе ученикам 55-й школы не придётся носить с собой деньги или банковские карты для оплаты завтраков-обедов в столовой и булочек в буфете. В основе инновационного проекта лежит биометрическая технология сканирования ладони. Для оплаты необходимо ввести сумму и просто поднести ладонь к сенсорному сканеру. Он считает индивидуальный капиллярный рисунок ладони, а специальная оптическая система, встроенная в сенсор, идентифицирует плательщика, после чего сумма автоматически спишется с его лицевого счёта.

Финальная точка экскурсии – актовый зал. Он огромный – рассчитан на 460 мест. Здесь есть помещения для раздевалок, оркестровые, костюмерные, гримёрные. Благодаря отдельному входу и собственному фойе с гардеробом в этом зале можно проводить мероприятия городского уровня без ущерба для образовательной деятельности.

Актовый зал полон ребятишек разного возраста. Их присутствие создаёт ощущение, что школа уже работает. Некоторые из этих мальчишек и девчонок действительно придут сюда учиться в следующем году.

- Фантастика! Я ходил по школе и не мог поверить глазам – эта школа превзошла все наши ожидания, – сказал в своём выступлении Анатолий Артамонов. – Ещё три года назад здесь никто не жил, и было только поле, на котором паслись несколько коз и телят. Сейчас здесь живут 20 тысяч человек. А через год станет 30 тысяч!

Подарком школе от главы региона стал интерактивный стол, а городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ презентовал учебному заведению 3D-принтер.

Затем гостей ждал сюрприз и от столичного гостя – заместителя министра строительства РФ Никиты СТАСИШИНА. Школьники в силу возраста едва ли оценили значимость сделанного им заявления, зато взрослые отреагировали бурными аплодисментами.

- В следующем году из федерального бюджета будут выделены достаточно серьёзные деньги, чтобы именно эта часть города становилась более комфортной для проживания. В первую очередь я говорю о дороге. Да, дорога у вас будет! Деньги на неё в федеральном бюджете есть. Живите, учитесь, радуйтесь!

Позже в беседе с журналистами Никита Стасишин уточнил, что федеральные средства – 1 миллиард рублей – наш регион получит в рамках национального проекта «Ипотека и арендное жильё».

- Часть этих денег точно пойдёт на дорогу. Все соглашения будут заключены до 2017 года, - добавил зам. министра.

Это значит, что уже через несколько месяцев начнётся реконструкция многострадальной дороги на Шопино, которая из-за нехватки финансирования откладывалась несколько раз.

Что же касается новой школы, то учебный процесс в ней обещают начать с февраля 2017 года.

- Сначала переедут начальные классы – ученики средней школы № 33 в Шопино и частично школы № 50, - рассказал министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. – Переводить ребят будут классами. Количество детей мы сейчас определяем. На полную мощность школа заработает с 1 сентября.

… Сёстры Катя и Лиза Николенко, возвращаясь домой, делились впечатлениями от увиденного.

- Кроме актового зала мы сегодня нигде не были. Несколько классов из окошек рассмотрели. Конечно, не очень понятно, что там, но, кажется, очень хорошо. На празднике особенно понравилось, когда какой-то дядя сказал, что у нас будут электронные столы. Не знаем, что это такое, но, наверное, очень круто!

Фото автора и пресс-службы Правительства Калужской области.