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Картина дня: пенсионный протест и слежка за банковскими картами

28.06.2018 20:00 1 698 Дмитрий Ивьев
Картина дня: пенсионный протест и слежка за банковскими картами

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 28 июня.

В Калуге пройдёт пикет против повышения пенсионного возраста. Городская администрация согласовала мероприятие в сквере Жукова.

Коммунальщики отчитались, что привели в порядок детскую площадку, которую до этого засыпали землёй. И потребовали опровержения новости об этой ситуации. Но мы сходили на место и проверили, что там творится на самом деле.

Недавно многие в интернете паниковали: якобы с 1 июля налоговая будет отслеживать все переводы на банковские карты. Рассказываем, что же будет.

«Мы скоро провалимся в бомбоубежище»: двор на Рылеева не ремонтировали 35 лет. Рассказываем о проблеме, возникшей в самом центре города.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

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Тэги: картина дня общество
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