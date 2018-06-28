Картина дня: пенсионный протест и слежка за банковскими картами

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 28 июня.
В Калуге пройдёт пикет против повышения пенсионного возраста. Городская администрация согласовала мероприятие в сквере Жукова.
Коммунальщики отчитались, что привели в порядок детскую площадку, которую до этого засыпали землёй. И потребовали опровержения новости об этой ситуации. Но мы сходили на место и проверили, что там творится на самом деле.
Недавно многие в интернете паниковали: якобы с 1 июля налоговая будет отслеживать все переводы на банковские карты. Рассказываем, что же будет.
«Мы скоро провалимся в бомбоубежище»: двор на Рылеева не ремонтировали 35 лет. Рассказываем о проблеме, возникшей в самом центре города.
А чем запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!
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Картина дня: новые тарифы и кровавый квартирный вопрос 27.06.2018 20:00
Картина дня: новые разметка, праздник и налоги 26.06.2018 20:00
Картина дня: чума, выпускной и надвигающаяся жара 25.06.2018 20:00
Картина дня: погибший - на Хрустальной, горящий самосвал - на Правом 21.06.2018 20:00
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