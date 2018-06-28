Картина дня: пенсионный протест и слежка за банковскими картами

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 28 июня.

В Калуге пройдёт пикет против повышения пенсионного возраста. Городская администрация согласовала мероприятие в сквере Жукова.

Коммунальщики отчитались, что привели в порядок детскую площадку, которую до этого засыпали землёй. И потребовали опровержения новости об этой ситуации. Но мы сходили на место и проверили, что там творится на самом деле.

Недавно многие в интернете паниковали: якобы с 1 июля налоговая будет отслеживать все переводы на банковские карты. Рассказываем, что же будет.

«Мы скоро провалимся в бомбоубежище»: двор на Рылеева не ремонтировали 35 лет. Рассказываем о проблеме, возникшей в самом центре города.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

А чем запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!