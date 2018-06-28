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Изменения в Налоговом кодексе банковских карт не затронут

28.06.2018 16:25 9 3469 Сергей ПЕТРОВ
Изменения в Налоговом кодексе банковских карт не затронут

«У меня зазвонил телефон»

Недавно Интернет вновь запестрил новостями о том, что налоговая будет более скрупулёзно отслеживать обычные банковские переводы физлиц. Дескать, служащие банка будут обзванивать клиентов и интересоваться назначением какого-либо вашего банковского перевода. Цель — получить повод для привлечения вас к административной ответственности, или попросту оштрафовать.

Таким образом власти якобы решили бороться с нелегальной коммерческой деятельностью, осуществляемой напрямую между физическими лицами. Если вы, например, скажете, что перевели тысячу рублей репетитору за обучение вашего сына английскому языку, то сначала заблокируют обе карты — и вашу, и того, кому вы перечислили деньги. А затем получателя заставят платить с этой суммы НДФЛ плюс штраф в размере 20% от суммы неоплаченного налога, а также пени.

Основание — вступление в силу 1 июля 2018 года новой редакции статьи 86 Налогового кодекса РФ. Теперь банки должны предоставлять в налоговую все данные о движении средств на карточках физических лиц по первому запросу. Все неопознанные поступления на карточный счёт физического лица могут быть расценены как доход, за который необходимо уплатить налог.

Презумпция невиновности? Нет, не слышали!

Впрочем, паниковать по этому поводу не стоит. Банки и раньше были обязаны предоставлять в налоговую данные по движению средств на счетах по официальному запросу. И в этом смысле ничего не изменилось. Равно как и в том, что с любого заработка гражданин обязан платить подоходный налог.

Если доходы получены от физического лица, например, за аренду квартиры или оказание какой-либо услуги, гражданин обязан указать эти средства в своей ежегодной налоговой декларации. Если средства поступили от организации, она должна отчитаться за получившего средства и уплатить за него налог 13%.

С другой стороны, презумпции невиновности никто не отменял — никто не вправе заставить гражданина доказывать, что он не занимается скрытой коммерческой деятельностью. Наоборот, это налоговая должна найти доказательства того, что гражданин получил незаконный доход. И в этом смысле ничего нового поправки в статью 86 НК в себе не несут.

Как обезопасить себя

Тем не менее поднятая в Интернете паника возникла тоже не на пустом месте. Она отражает критическую зависимость электронных взаиморасчётов от банков и контролирующих органов. Самый надёжный способ — вообще избавиться от банковских карт и вести все расчёты наличными. Однако в современном мире сделать это не только сложно, но порой и просто невозможно.

Все остальные советы не дают стопроцентной гарантии, но тем не менее. Если вам перечисляют деньги по карте, просите, чтобы отправитель писал в комментарии к трансакции такое назначение платежа, которое априори не облагается налогом: «Подарок к дню рождения», «Возвращаю долг», «Любимая, купи себе шубу».

Следует также помнить, что если деньги переводили не вы, а вам, то говорить вообще не о чем, поскольку вы вообще не совершали никаких действий. Ну а иметь дома запас наличных никогда не помешает. Квартирным ворам это, конечно, в радость, но остаться в одночасье вообще без средств из-за утраты или блокирования карты, пожалуй, всё же хуже.

Эта статья была опубликована в №26 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

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Тэги: экономика банки
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