«Мы скоро провалимся в бомбоубежище»: двор на Рылеева не ремонтировали 35 лет

Центр города. Дворик на Рылеева, 44 - буквально в двух шагах от нового парка на месте рынка. Пока город решает масштабные проекты благоустройства, жители мечтают о том, чтобы и их двор привели в порядок.
Об асфальте напоминают лишь небольшие проплешины на земле. Весь двор в рытвинах и канавах. Удивительно, как ещё умудряются проезжать машины.
Довершает картину огромная яма посреди дороги, прямо напротив второго подъезда. Как оказалось, обвал образовался над бомбоубежищем.
- Мы скоро провалимся в бомбоубежище, - говорит местная жительница Елена КЛИМАЧЁВА. - Со второго подъезда есть в него вход. Сейчас там находится склад магазина бытовой химии. Видно, что над бомбоубежищем вся решётка оголена, всё провалилось. Я всю жизнь живу в этом доме, в последний раз асфальт клали в 1983 году. После этого здесь никто ничего не делал.
Так как дом находится в самом центре города, он - лакомый кусочек для предпринимателей. На первых этажах – магазины. Торгуют здесь всем - от дублёнок до косметики. Был в доме и сетевой продуктовый магазин. Недавно закрылся.
- У нас во втором подъезде живёт пенсионер, он как-то решил посчитать, сколько же приезжает машин, чтобы сгрузить товар. Оказалось, не менее 70.
Конечно, двор не был рассчитан на такое количество транспорта. В итоге дорогу быстро разбили. Ремонтировать проезд предприниматели не торопятся.
- Только один из них раз привёз щебёнку.
Но это кардинально проблему не решило. Вскоре щебёнку машины растащили по всему двору. Три раза жители домов скидывались и сами завозили щебень, засыпали въезд во двор. Какое-то время становилось удобнее.
Осенью во дворе грязь. Как говорят калужане, на селе чище. А летом стоит пыль столбом.
- Шторы можно стирать каждую неделю.
Зимой двор не чистится. Передвигаться по нему затруднительно.
- В основном, здесь живут одни пенсионеры, одна жительница – ей за 80, этой зимой несколько раз падала прямо у подъезда, - говорит ещё один местный житель Александр.
В центре двора стоит нечто, не поддающееся описанию: ржавый железный забор огораживает какие-то заросли. Среди деревьев, сорной травы то тут, то там виднеются цветы. Есть и калитка. Если её открыть, то по дорожке можно пройти к песочнице.
Одно время жители пытались собственными силами благоустроить двор, но потом у них просто опустились руки.
- Зачем мы будем что-то делать, если всё заставлено машинами, привозящими товар, - говорят они. – Теперь, когда сетевой магазин закрылся, можно и за двор взяться.
- В прошлом году к нам из горуправы пришла комиссия, ждали, что явится и депутат, но он так и не пришёл, - рассказывает Александр.
– Нам сказали, что всё будет просто чудесно: «Здесь мы сделаем парковку, здесь заасфальтируем», - добавляет Елена. - Мы обрадовались и стали ждать.
– А потом в интернете опубликовали списки дворов, которые будут ремонтироваться в этом году, нашего в нём мы не нашли, - вставляет Игорь Климачёв.
По словам жильцов, два года назад они собирали подписи, ходили в свою управляющую компанию с просьбой заасфальтировать двор. Но вопрос так и не сдвинулся с мёртвой точки.
В управляющей компании нам заявили, что письменные обращения к ним не поступали. Поэтому ремонт двора на Рылеева, 44 в планах не стоит.
- Жильцы должны на собрании принять решение по асфальтированию двора, составить протокол и обратиться к депутатам или в комитет по благоустройству. Документы они не оформляли. Нужно собрать целый пакет документов, - заявили в ЖРЭУ № 4.
Мы попросили прокомментировать ситуацию со двором, который не ремонтировался 35 лет, городскую управу. Там ответ пока не дали.
Фото автора.
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