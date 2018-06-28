В Калуге пройдёт пикет против повышения пенсионного возраста

Пенсионный возраст для женщин собираются поднять до 63 лет, для мужчин - до 65. Как вы это оцениваете?

Правильно, давно пора Ужасно. Теперь бы дожить до пенсии Я уже пенсионер, мне все равно Я не рассчитываю на пенсию Другой ответ, напишу в комментариях Голосование заканчивается 05/07/2018