В Калуге пройдёт пикет против повышения пенсионного возраста

В воскресенье, 1 июля, в 12:00 в сквере имени Жукова пройдёт пикет против повышения пенсионного возраста.
Как сообщают организаторы, они планировали провести акцию в сквере Мира, но администрация Калуги согласовала сквер имени Жукова.
Организаторы рассчитывают, что на пикет придёт около 150 калужан.
Пенсионный возраст для женщин собираются поднять до 63 лет, для мужчин - до 65. Как вы это оцениваете?
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