Пенсионная реформа: доживём ли?

Премьер-министр РФ на заседании кабмина предложил поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин.

Если инициативу утвердят, переходный период начнётся в 2019-м и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034-го­­­ — для женщин. По словам Медведева, это позволит направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции. Повышение пенсионного возраста, по заверениям премьер-министра, никак не будет касаться нынешних пенсионеров (а их на сегодня около 46,5 млн. человек). Более того, пенсии будут ежегодно расти примерно на 1 тыс. рублей.

Схема повышения

Увеличение пенсионного возраста в первую очередь затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения: они получат право выйти на пенсию в 2020 году в возрасте, соответственно, 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 г.р. и женщины 1965 г.р. выйдут на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно. Мужчины 1961 г.р. и женщины 1966 г.р. — в 2024 году в возрасте 63 и 58 лет; мужчины 1962 г.р. и женщины 1967 г.р. — в 2026 году в 64 года и 59 лет; мужчины 1963 г.р. и женщины 1968 г.р. смогут выйти на пенсию в 2028 году в возрасте 65 и 60 лет соответственно. На этом переходный период увеличения пенсионного возраста для мужчин закончится. Женщины 1969 года рождения получат право выхода на пенсию в 2030 году в возрасте 61 года; женщины 1970 г.р. — в 2032-м в возрасте 62 лет; женщины 1971 г.р. — в 2034 году в возрасте 63 лет.

Про занятость и востребованность

Премьер заявил, что не должно быть препятствий для работы граждан пенсионного возраста.

— Мы должны приложить все усилия, чтобы устранить любые ограничения при приёме на работу людей, уже достигших определённого возраста, чего люди наши уже давно требуют. Я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами. Если граждане хотят работать, они должны работать, тем более что доход от такой работы всегда выше пенсии, и нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность.

Однако

По продолжительности жизни Россия находится во второй сотне стран, проигрывая лидерам по 10 лет и более. По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин — меньше 65 лет, а в трёх субъектах — меньше 60. При сохранении демографических тенденций в целом по России до 65 лет не доживут 40% мужчин и 20% женщин.

Дефицит Пенсионного фонда, по мнению аналитиков, возникает из-за того, что большое количество занятых находятся в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы. Из 77 млн. трудящихся отчисления поступают только на 43,5 миллиона работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 трлн. руб. в год, в результате чего в Пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн. руб.

В России на одного пенсионера приходится примерно 1,7 работающих, а ставка взносов составляет 22%. Это значит, что при сохранении текущей ставки и полной легальной занятости дефицита Пенсионного фонда не должно быть вовсе.

Сколько стоит старость

Пенсионеры в разных странах чувствуют себя по-разному — многое зависит от пенсионной системы, менталитета и уровня жизни.

Степень социальной ответственности государства можно легко оценить по качеству жизни пенсионеров.

Мексика

Эта страна считается для пенсионеров раем. Несмотря на не слишком сильно процветающую экономику, пожилым людям здесь очень комфортно. На двоих семья пенсионеров получает в среднем $2129. Счета за «коммуналку», связь, проезд и еду составят около 1/3 части пенсии.

США

Население — 325 млн. человек. Из них на пенсионном обеспечении находится более 42 млн.— 13%. Пенсионный возраст варьируется от 65 до 67 лет — в зависимости от года рождения. Средняя продолжительность жизни в США составляет 77 лет для мужчин и 81,5 года — для женщин. Размер среднеамериканской пенсии чуть больше $1400. Плюс щедрые скидки в магазинах и отелях, надбавки к выплатам на уровне штатов и федерального правительства.

Великобритания

Численность населения — более 64 млн. 700 тысяч. Пенсионеров — 15,8%, или более 10 млн. человек. Британские мужчины живут в среднем 79,5 года, женщины — 83. На пенсию и те, и другие выходят в 65 лет. Государственная пенсия платится всем достигшим пенсионного возраста. Второй уровень — накопительная часть, которую выплачивает государство или частный фонд. Государственная пенсия — более 600 фунтов, накопительная часть может быть очень разной. В итоге средняя пенсия — более 1500 фунтов.

Германия

Из 82 млн. человек 23%, или почти 19 млн., — пенсионеры. Средняя продолжительность жизни составляет 80 лет для мужчин и 86 — для женщин. На пенсию и те, и другие выходят в 65 лет. Женщины в среднем получают 590 евро, мужчины — 1200. Пенсия начисляется с учётом не только стажа работы, но и возраста, количества лет обучения и армейской службы, наличия детей, семейного статуса и места проживания.

Дания

Размер пенсии в этой стране устанавливается исходя из общего трудового стажа и количества лет, которые человек прожил на территории страны. Чтобы стать счастливым обладателем государственной пенсии, необходимо прожить в этой стране более 40 лет. Средняя пенсия — $2800.

Испания

Из всех европейских стран здесь самая большая продолжительность жизни.

Средняя пенсия в Испании — 850–900 евро. Это меньше, чем в других европейских странах. Лечат пенсионеров в Испании бесплатно, основные медикаменты они покупают со скидкой в 90%, неосновные — со скидкой в 60%. И ещё есть льготы на проезд в общественном транспорте.

Франция

В стране проживает почти 67 млн. граждан, и число их постоянно растёт благодаря не только иммиграции, но и естественному приросту. Пожилых людей возраста 65+ здесь почти 16,5% — 11 млн. человек. Но пенсионеров несколько больше, потому что на пенсию во Франции выходят в 62,5 года. Поистине смешная цифра для страны со средней продолжительностью жизни 79,5 года для мужчин и 85,5 — для женщин. Средняя французская пенсия составляет 1000 евро и может варьироваться от 500 для новоприбывших иммигрантов и безработных до 2000 для работяг со стажем более 40 лет.

Япония

Из 127 млн. населения более 20% — пенсионеры. В Стране восходящего солнца высочайшая в мире средняя продолжительность жизни: 80,5 года у мужчин и почти 87 — у женщин. При этом возраст выхода на пенсию — 65 лет для обоих полов. Пенсия складывается из двух составляющих: базовой части — государственной, и накопительной — из отчислений самого работника. В итоге получается примерно $1500.

Россия

В России проживает более 146 млн. 800 тысяч человек. В настоящее время пенсионеров больше 31,7%— свыше 46,5 млн. Средняя продолжительность жизни — 64,5 года у мужчин и 76,5 — у женщин. Выплаты состоят из двух частей: базовой и накопительной. Первая гарантируется государством вне зависимости от рабочего стажа, вторая складывается из взносов самого гражданина. Среднероссийская пенсия — 13500 рублей, в пересчёте на доллары это чуть больше 240!

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Куда обращаться за получением услуг Пенсионного фонда.

Калужан будут принимать по новому адресу.

Со 2 июля 2018 года приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда, будет осуществляться в Клиентской службе по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, на третьем этаже в кабинетах 316, 317, 321. Режим приёма: понедельник – четверг — с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 15:45. Перерыв на обед — с 13:00 до 13:45. Приём граждан по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 12/17, — осуществляться не будет. За получением услуг Пенсионного фонда можно также обратиться в многофункциональные центры или воспользоваться электронными сервисами через портал на сайте Пенсионного фонда: es.pfrf.ru и Единый портал госуслуг: gosuslugi.ru.