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Картина дня: ещё один рынок, разборки зоозащитников и судьба деревьев

14.06.2018 20:00 0 457 Дмитрий Ивьев
Картина дня: ещё один рынок, разборки зоозащитников и судьба деревьев

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 14 июня.

На «Кристалле» предложили разместить городской рынок. У краеведов возникли новые идеи по поводу использования бывшего завода на улице Ленина.

Зооприюту «Подари жизнь» объявили войну. Подробнее о непростых взаимоотношениях зоозащитников в нашем репортаже.

Компромисс найден: возле гимназии № 24 будут и парковка, и деревья. Кажется, все останутся довольными.

20-летняя девушка пропала в Калуге. Она не выходит на связь уже двое суток.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество
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