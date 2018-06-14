Картина дня: ещё один рынок, разборки зоозащитников и судьба деревьев

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 14 июня.

На «Кристалле» предложили разместить городской рынок. У краеведов возникли новые идеи по поводу использования бывшего завода на улице Ленина.

Зооприюту «Подари жизнь» объявили войну. Подробнее о непростых взаимоотношениях зоозащитников в нашем репортаже.

Компромисс найден: возле гимназии № 24 будут и парковка, и деревья. Кажется, все останутся довольными.

20-летняя девушка пропала в Калуге. Она не выходит на связь уже двое суток.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.