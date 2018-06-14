Картина дня: ещё один рынок, разборки зоозащитников и судьба деревьев

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 14 июня.
На «Кристалле» предложили разместить городской рынок. У краеведов возникли новые идеи по поводу использования бывшего завода на улице Ленина.
Зооприюту «Подари жизнь» объявили войну. Подробнее о непростых взаимоотношениях зоозащитников в нашем репортаже.
Компромисс найден: возле гимназии № 24 будут и парковка, и деревья. Кажется, все останутся довольными.
20-летняя девушка пропала в Калуге. Она не выходит на связь уже двое суток.
|
Картина дня: сенегальцы прилетели, немец ещё едет 13.06.2018 20:00
Картина дня: большой футбол, чистая вода и новые зубры 09.06.2018 20:00
Картина дня: перекрытие в Анненках, цены на бензин и гигантский мяч 08.06.2018 20:00
Картина дня: перевертыш на мосту, 20 улиц без света и долги за газ 07.06.2018 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Гофра глушителя VW Golf / Octavia 1.6
Крышка зеркала внутренняя R Seat Cordoba
Ручка двери внутренняя L Chevrolet Lacetti
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: