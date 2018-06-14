Зооприюту «Подари жизнь» объявили войну

- Вместе с щенками у нас сейчас 94 собаки. После отлова они помещаются в карантинную зону. Там животных осматривает врач и наблюдает их дней 10-15. Если собака чувствует себя хорошо, её переводят сюда, - рассказывает Ирина БОГОМОЛОВА, один из руководителей зооприюта «Подари жизнь», приглашая зайти в кирпичный бокс. Огромное помещение заставлено клетками, обитатели которых встречают нас громким лаем.

Трупы в пакете

Приют работает всего два месяца, но уже успел «прославиться» на весь город. Как мы рассказывали, причиной этого стали трупы двух щенков, закопанные недалеко от основного здания и найденные 25 мая сотрудниками двух других зооприютов – «Душа бродяги» и «Ванечка». По словам зоозащитников, они приехали, чтобы проверить условия обитания собак и ухода за ними.

Они также рассказывают, что, приехав, почти сразу почувствовали трупный запах. Вскоре нашли и его источник: прикопанный в кустах, метрах в 10 от здания, где находятся вольеры, полиэтиленовый пакет с останками нескольких щенков. Для зоозащитников это стало ещё одним «доказательством» жестокого обращения конкурентов с четвероногими. Впрочем, факт причастности приюта «Подари жизнь» к этой находке ещё не доказан.

Семейный проект

Пока в конфликте разбирается полиция, мы решили собственными глазами посмотреть, что из себя представляет приют «Подари жизнь» и как чувствуют себя его обитатели.

Здание, в котором находятся вольеры, находится на территории бывшей мебельной фабрики в селе Льва Толстого. Постройка, конечно, старая. Но ничего ужасного мы с коллегами не увидели: днём светло, в клетках прибрано, на полу – опилки, вода в мисках есть, измождёнными собаки не выглядят.



Сотрудница приюта Евгения ШПАЧЕНКО с одной из питомиц по кличке Боня.

– В соцсетях меня часто обвиняют в раздолбайстве и кивают на приют «Душа бродяги» с его красивыми вольерами, - говорит Ирина Богомолова. – Но нам всего два месяца! Когда те приюты только начинали работать, там тоже было не всё так здорово, как сейчас. К тому же СМИ показывают кураторских собак. У них есть кураторы, которые за свой счёт строят вольеры, вакцинируют животных, кормят их, гуляют с ними. А собаки с отлова выглядят и у них иначе.

Приют «Подари жизнь» – это, можно сказать, семейный проект, созданный супругами Богомоловыми, Ириной и Юрием, их сыном Денисом, его женой и несколькими знакомыми Богомоловых.

- Мы живём в деревне Авчурино Ферзиковского района, - рассказывает Юрий БОГОМОЛОВ. – Держим дома 8 собак и двух кошек. Животных любим. Всегда подкармливаем бездомных кошек и собак, которые бегают по деревне.

На семейном совете Богомоловы решили вложить сбережения, примерно 500 тыс. рублей, в организацию зооприюта. Нашли подходящее помещение, арендовали его, построили 15 вольеров, купили «Газель».

- Этих денег, конечно, было недостаточно. Поэтому решили взять городской контракт по отлову и содержанию безнадзорных животных. Вышли на торги и честно их выиграли, - рассказывает Ирина.

«Твоя мать – живодёрка!»

Муниципальный контракт на сумму 1 млн. 600 тыс. рублей достался предпринимателю Максиму Цуканову, знакомому Богомоловых. Приют «Подари жизнь» работает у него на субподряде. Вскоре после заключения договора жизнь супругов и их родных превратилась в кошмар, реальный и виртуальный.

- У нас в приюте выбивали окна, воровали животных, настраивали против нас медицинский персонал, - говорит Ирина. – Долго искали ветврача – двое от нас отказались. Слава Богу, всё-таки нашли. Из-за этих скандалов к нам перестали ездить волонтёры. Мою 9-летнюю дочь позорят, говорят ей: «Твоя мама – живодёрка!» В соцсетях под каждым нашим постом – грязь и оскорбления.

Богомоловым припомнили даже то, что когда-то сначала Денис, а потом Юрий работали на полигоне ТБО в Ждамирово. По словам Дениса, к отлову бездомных животных его деятельность отношения не имела, а отец руководил предприятием в последние месяцы перед закрытием, когда полигон отловом уже не занимался. Сам Денис к тому времени уже работал в горуправе, в Управлении городского хозяйства, – как раз контролировал работу по отлову бездомных животных. Правда, занимался этим недолго – всего месяц.

- Почему ушёл? Во-первых, зарплата была невысокая, - объясняет он. – Во-вторых, я уже решил создать свой приют.

- Нас часто обвиняют в том, что мы наживаемся на бездомных животных, - продолжает Ирина Богомолова. – Но за два месяца мы получили в рамках контракта деньги только один раз – 130 тыс. рублей. В то время как расходы составляют уже 560 тысяч!

Свою причастность к трупам щенков, найденным в конце мая, Богомоловы отрицают категорически:

- У нас есть официальный договор об утилизации умерших от болезни животных. За это горуправа платит нам деньги. Зачем закапывать? Где логика? Кроме того, пакет с трупами был найден при странных обстоятельствах. Территория здесь большая. Зоозащитники один раз копнули, и девушка тут же закричала: «Подойдите сюда! Смотрите!» Как с одного копка лопаты можно было найти? Даже полиция удивилась!



Каждую неделю Богомоловым подкидывают щенков.



С маленькими бездомышами возится младшая дочь Богомоловых Варя.

Нарушить «монополию»

По мнению Богомоловых, причина травли, жертвами которой они стали, – тот самый контракт, который они выиграли. Прежде он всегда доставался зооприюту «Душа бродяги».

- Раньше у него была монополия, а потом появились мы, и тем людям это не понравилось, - говорит Денис Богомолов. – Из-за этого всё и происходит. Я на этот шум просто не обращаю внимания. Месяц назад у нас была прокурорская проверка – проводилась по жалобе одного товарища. Мы прошли её полностью.

Напоследок задаю Богомоловым вопрос, который часто звучит в соцсетях: что будет с животными после того, как закончится договор? Случится это 31 декабря 2018 года.

- Даже если мы не выиграем новый контракт, собаки останутся у нас, - отвечают они, – потому что как приют мы продолжим работать. Животных будем стараться пристраивать. За два месяца шестерых уже забрали. Правда, двоих потом вернули, но четыре-то собаки нашли хозяев!

От автора

Делать выводы о том, что стоит за этим конфликтом: жёсткая конкуренция или действительно обоснованные претензии к работе нового приюта, – пока не берусь. Но повторю: никакой катастрофы в «Подари жизнь» я не увидела. Не исключаю, что к моему приезду могли подготовиться, хотя времени на это у сотрудников приюта было очень мало.

Второе, что меня смущает, – то, в какой риторике ведутся виртуальные дискуссии с Богомоловыми. Зоозащитники и им сочувствующие в выражениях не стесняются. Это настоящая информационная война. А уж история с «найденными» трупами щенков и вовсе дурно попахивает.

Мы будем следить за развитием событий. Ставить точку в этом конфликте ещё рано.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Эта статья опубликована в № 25 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.06.2018. Материалы номера доступны для просмотра и скачивания в электронном архиве газеты.