Войны зоозащитников: трупы двухмесячных щенков нашли рядом с приютом в Калуге

Полиция Калуги проводит проверку по факту обнаружения трупов двух щенков на территории, которую арендует в селе Льва Толстого приют для животных «Подари жизнь». Он занимается отловом собак по муниципальному контракту. Об этом сообщил на планёрке в горуправе в минувший понедельник, 4 июня, начальник Управления городского хозяйства Алексей ДМИТРИЕВ.

Останки щенков были найдены 25 мая во время приезда в «Подари жизнь» сотрудников двух других зооприютов – «Душа бродяги» и «Ванечка». По их словам, они приехали для того, чтобы проверить условия обитания собак и ухода за ними.

«О происходящем в этом «приюте» мы слышали много рассказов от наших помощников, обычных людей, хозяев собак, которые случайно, с отлова, попали туда, - пишут представители «Души бродяги» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». – В один из дней к волонтёрам обратились неравнодушные девушки, поехавшие в этот приют искать свою собаку. Из увиденного на видео и фото стало понятно, что животные истощённые и больные, находятся без специального лечения, ухода. Помещение страшное, тёмное. Еды в приюте не было. Врача, лекарств, волонтёров – тоже. Нам было ясно, что животным нужна срочнейшая медицинская помощь! Несмотря на переполненность «Души», мы решили, что не можем бросить собак, и готовы были взять на лечение животных, так как помочь им там некому».

В село Льва Толстого зоозащитники приехали примерно в 18:00. В приюте их встретила одна из работниц. Пускать незваных гостей до приезда руководства она отказалась. Зоозащитники со своей стороны позвонили в полицию.

Сотрудники «Ванечки» и «Души бродяги» пишут, что, пока ждали владельцев приюта и блюстителей порядка, обратили внимание на кучи рыхлой земли и витающий в воздухе трупный запах.

«Практически сразу пришли подозрения о наличии трупов. Мужчины начали рыть землю в местах предполагаемых захоронений и нашли довольно быстро несколько свежих трупов щенков и труп собаки без признаков лечения (шерсть на лапах под забор анализов и катетеры не сбрита)».

По словам зоозащитников, владельцев приюта «Подари жизнь» им пришлось ждать три часа. Они также утверждают, что поначалу директор организации Ирина Богомолова и её сын Денис отказывались пускать волонтёров в помещение и даже якобы угрожали сотрудникам «Души бродяги» и «Ванечки».

«После 21 часа, дождавшись темноты, приют все-таки открыли, - пишут далее зоозащитники. – Запустили туда лишь следователя и нашего руководителя. Освещения в приюте не было, но всё же заметно было, что собаки лежат на кафельном полу, то есть помещение абсолютно не приспособлено под содержание собак, тем более больных. Кухню и место оказания медицинской помощи рассмотреть не удалось. Еды в приюте не было. В помещении карантина, очень маленьком и никаким образом под карантин не подготовленным, было две собаки с новорожденными щенками! Со слов сотрудников, животные ощенились в приюте».

Руководство приюта «Подари жизнь» описывает происходящее совсем иначе.

«На место прибыли Следственный комитет, три наряда полиции, участковый и прокуратура, - пишет оно на странице организации «ВКонтакте». – Зрелище напоминало, что на территории приюта убили криминального авторитета. Набежали люди с лопатами и начали рыть землю. Подготовились они основательно! Зачем приехали с лопатами? В 10 метрах от приюта (не на нашей территории) они начали копать землю и с первым штыком лопаты выкопали пакет! Даже полиция была удивлена, как быстро они нашли то, что искали. В пакете оказались останки двух мёртвых щенков возраста два месяца».

Руководство приюта утверждает, что не имеет к этой находке никакого отношения.

«У нашего фонда есть официальный договор об утилизации умерших от болезни животных. За утилизацию городская управа платит нам деньги. Где логика? Зачем закапывать, тем более, мы знаем, что два месяца за нами следят тысячи глаз!»

По словам представителей организации, они стали жертвами прессинга со стороны своих коллег по одной-единственной причине: муниципальный контракт по отлову животных, который выиграл приют «Подари жизнь».

«Мы забрали деньги, которые «принадлежали» другому приюту! Потом стали понимать, что паутина его сетей не знает границ. Огромные суммы просили они (руководители приюта. – Прим. ред.) для приюта во всех сетях. Затравленные проверками и оскорблениями, у нас просто нет времени работать в полную силу! У нас выбивали окна, воровали животных, настраивали медицинский персонал не работать с нами, настраивали людей. При этом успешно всегда выходили с нами на торги».

Алексей Дмитриев, комментируя ситуацию, сообщил, что трупы животных, найденных возле приюта «Подари жизнь», отправили на экспертизу.

- Она показала, что убитые щенки были захоронены 5-6 месяцев назад. В то время как приют работает на этом месте только третий месяц. Поэтому связывать наличие трупов животных с работой организации преждевременно. Также, насколько мне известно, правоохранительные органы сейчас занимаются проверкой информации о том, как трупы оказались рядом с приютом и как проверяющие очень оперативно нашли их именно в указанном месте. Заявления в правоохранительные органы написаны. Давайте дождёмся результатов проверок.

Выводы о том, что стоит за этим конфликтом: жёсткая конкуренция между зоозащитными организациями, в которой все средства хороши, или действительно жестокое обращение с животными со стороны сотрудников приюта «Подари жизнь» - делать пока рано. Мы будем следить за развитием событий.