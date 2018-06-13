Компромисс найден: возле гимназии № 24 будут и парковка, деревья

В среду, 13 июня, состоялось выездное заседание комиссии по безопасности дорожного движения Калуги. Местом его проведения стала улица Суворова – тот самый тротуар рядом с гимназией № 24, где в марте нынешнего года спилили 15 здоровых деревьев, которые служили естественным барьером, отделявшим территорию школы и спортивную площадку от проезжей части.

Как мы рассказывали, это было сделано ради обустройства 50 парковочных мест. По мнению инициаторов проекта, парковочные карманы необходимы для безопасной высадки из автомобиля детей, которых утром родители привозят на учёбу. Стоимость этой задумки – около 800 тысяч рублей.

Произошедшее стало полной неожиданностью и для руководства гимназии, и для многих родителей, которых чиновники не посчитали нужным поставить в известность о своих планах. И первые, и вторые уверяют, что необходимости в парковке, тем более на 50 мест, нет.

Общественное движение «Зелёный город» предложило скорректировать проект и разработало несколько альтернативных вариантов. Однако комиссия по безопасности дорожного движения каждый раз забраковывало их. Активисты не сдавались и предлагали новые варианты. Наконец, очередное, пятое по счёту предложение, вроде бы, возражений не вызвало.

- Вдохновившись идеями европейских городов, которые умудряются на узких улочках совмещать парковки, тротуары и деревья, мы решили попробовать разместить деревья на пешеходной зоне, - говорит лидер движения – депутат городской Думы Яков КАЗАЦКИЙ. – Мы предлагаем разбить тротуар следующим образом: 2 м 20 см – пешеходная часть, далее идёт зона из газонной плитки – примерно 40 см, – которая пропускает воду и позволяет делать небольшие приствольные лунки. К сожалению, посадить высокие деревья, какие были здесь раньше, не получится. Зато их станет больше – деревья высаживаются на расстоянии 3 метра друг от друга. Таким образом мы компенсируем и экологический ущерб, который был нанесён вырубкой, и эстетический.

Всего со стороны школы планируется обустроить 30 парковочных мест. «Зелёнку» возле пятиэтажного жилого дома напротив, где собирались делать ещё 20 мест, пока трогать не станут.

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- Осенью мы совместно проведём замеры заполняемости новой парковки, - говорит Казацкий. – Если её хватает, на этом реализация проекта прекращается, а на зелёную зону будут высажены новые, более пригодные для города деревья.

Однако вопрос с высадкой деревьев не единственный, который беспокоит руководство гимназии. Дело в том, что как раз под зелёной частью тротуара, где когда-то росли деревья и которую собираются убирать для парковки, проходит ливнёвка, обустройства которой администрация учебного заведения добивалась несколько лет.

- Нам бы хотелось узнать, что с ней будет, - поинтересовались педагоги у чиновников. – Кто будет нести ответственность за её сохранность или восстановление? Если мы останемся без ливнёвки, у нас опять здесь будут лужи, которые раньше доходили до входа в школу.

Сотрудники горуправы, покрутив чертежи, заявили, что в документах никакой ливнёвки не значится. Хотя не далее как три недели назад первый заместитель городского головы Алексей ДМИТРИЕВ публично заявлял: сначала в эфире ТРК «Ника», а затем на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, что она есть и что её обустройством занимался именно город.

- Видимо, просто в земле дренажная труба идёт и в землю уходит, - предположил представитель подрядной организации. – Конструктивно всё останется, как есть. Если будет необходимо, углубим.

- Не случится так, что про ливнёвку опять забудут, трубу выбросят и?.. – спросили учителя.

- Всё будет делаться у вас на глазах, - заверил педагогов подрядчик. – Мы же не по ночам будем работать.

Вообще, обсуждать все эти вопросы комиссия по БДД обязана была ещё на этапе разработки проекта. При желании можно было найти компромиссное решение, которое позволило бы убить двух зайцев сразу: и деревья сохранить, и парковку сделать.

Интересуюсь у чиновников: так почему же они проигнорировали и родителей, и администрацию гимназии?

- С активом школы вопрос согласовывали, - говорит один из членов комиссии Татьяна ГРЕХОВА.

- Неправда! – возмущается директор учебного заведения Галина ФЁДОРОВА. – Если бы у вас были письма от родителей, я бы о них знала. Родительский комитет единогласно проголосовал против парковки.

- Мнения людей всегда расходятся: кто-то – за, кто-то – против, - отвечает Татьяна Грехова. – Все автомобилисты жалуются на малое количество парковочных мест в городе.

- Но речь идёт о городе, а не о конкретном учебном учреждении, - возражает Галина Фёдорова.

- В любом случае, столько проводится мероприятий: и парковку увеличим, и тротуар, и деревья посадим, - говорит сотрудница горуправы. – Думаю, будет только лучше. Это сначала воспринимается всё в штыки.

- Давайте будем честными, - подключается к дискуссии Яков Казацкий. – Если бы не тот бунт, который поднялся в городе, проект так и реализовали бы без деревьев. Действительно давайте заранее обсуждать такие вопросы. Это не так сложно.

Предварительное «добро» на реализацию проекта в том виде, в каком он был предложен «Зелёным городом» в пятый раз, члены комиссии по БДД дали. Внести все необходимые изменения в документацию разработчик проекта пообещал в течение недели.

Однако администрация гимназии не считает проблему исчерпанной.

– Не будет эта парковка школьной, - уверена Галина Фёдорова. – Автомобили родителей останавливаются на полторы-две минуты, когда высаживают детей. Уверяю вас: учебный год начнётся с того, что каждое утро здесь будут стоять машины жителей близлежащих домов. И мы опять начнём воевать.

Чиновники в ответ предложили решать проблемы по мере их поступления.

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