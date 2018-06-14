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На «Кристалле» предложили разместить городской рынок

14.06.2018 15:28 20 4254 Оксана КОЛОСОВА
На «Кристалле» предложили разместить городской рынок

В среду, 13 июня, состоялось очередное заседание рабочей группы по сохранению исторической памяти. Одной из центральных тем встречи стала дальнейшая судьба бывшего ликёроводочного завода «Кристалл». Главное, что беспокоит краеведов, – будут ли сохранены корпуса, построенные в 1901 году и являющиеся выявленными объектами культурного наследия.

Архитектор Евгений ГОЛЫШЕВ заверил коллег, что у собственников исторических зданий нет цели их разрушать.

- Так получилось, что я знаком с некоторыми людьми, которые сегодня там находятся. Мы встречались, ещё когда я главным архитектором был, - рассказал он на заседании рабочей группы. – Я проявил инициативу, сам сходил, посмотрел, что там происходит, поговорил с владельцами здания. У них нет мыслей это дело разрушать. У людей на каждое строение есть документы, где сказано, что это выявленный объект культурного наследия. Настрой самый позитивный. Нет никаких позывов к тому, чтобы сломать то, что было.

По словам Голышева, сейчас владельцы архитектурного комплекса размышляют над дальнейшим использованием зданий и земельного участка, на котором они находятся. Для этого собственники собираются заказать эскизный проект. Затем они планируют получить у города разрешение на разработку проекта планировки и развития этой территории.

- Это будет офисно-культурный центр, - говорит Евгений Голышев. – Есть мысли сделать территории для детского отдыха, для занятий в кружках. Есть пожелание – я его, кстати, озвучил, и собственники его поддержали – сделать небольшой концертно-репетиционный зал, возможности для этого есть. Есть желание сделать на свободных территориях бассейн. Естественно, часть помещений предполагается использовать под офисы. Частично там будет торговля. По сути, этот комплекс будет предназначен для гражданских целей.

Один из краеведов предложил разместить на «Кристалле» городской рынок:

- Там прекрасное троллейбусное сообщение, огромные помещения. Сейчас купить свежие продукты негде, а в супермаркеты и на рынки на окраинах я ходить не хочу. Если мы сейчас упустим эту возможность, рынка не будет нигде!

- Рынок – почему бы и нет? – ответил Евгений Голышев. – В плане транспорта эта территория хорошо завязана. Там есть улицы Ленина, Билибина, Московская. Там рядом железнодорожный вокзал, который будет развиваться. В этом смысле торговля там логична, и она предполагается. У собственника есть в том числе пожелание сделать эко-рынок. Но территория большая, и одним эко-рынком там обойтись не получится. Планы есть, и вполне здравые, только не надо их закрикивать и душить. Надо находить красивое, интересное решение, которое устроило бы и город, и собственника, и калужан. Поверьте, это очень трудно.

- Решение должно быть комплексным, потому что очень много препятствий, - добавила начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги Юлия КОВТУН. – Надо учитывать мнение собственников, транспортную инфраструктуру, потребность в детских и других учреждениях. Мы не можем построить многофункциональный центр, не учитывая все эти аспекты. Давайте дадим нам, горуправе, какие-либо сроки, чтобы проработать все предложения.

- А что видит на этой территории город? – поинтересовались краеведы.

- Не могу сейчас сказать, - ответила Ковтун. – Варианты будут предложены, и не один.

Обозначить сроки, в которые городская управа «проработает все предложения», начальник Управления архитектуры также затруднилась. Но пообещала, что мнение калужан при принятии окончательного решения обязательно учтут.

Уважаемые читатели!
А как вы относитесь к идее размещения на «Кристалле» городского рынка?


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Тэги: благоустройство общество евгений голышев юлия ковтун
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