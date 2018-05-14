На легендарном «Кристалле» поставили крест

Утром в понедельник, 14 мая, на территории бывшего ликёроводочного завода «Кристалл» побывало руководство Калуги во главе с градоначальником Дмитрием РАЗУМОВСКИМ. Чиновники встретились с представителями собственников объекта, чтобы выяснить, какие работы проводятся сейчас на территории «Кристалла» и каким они видят её будущее. По нашим данным, у объекта двое собственников.

Как мы рассказывали, в начале мая стало известно о сносе нескольких строений на территории завода. Это вызвало обеспокоенность со стороны калужан. Многие решили, что уничтожаются здания, построенные в 1901 году и являющиеся выявленными объектами культурного наследия.

Позже стало известно, что тревога ложная и что демонтируются только те цеха, которые были построены в советское время и которые не представляют ни архитектурной, ни исторической ценности.

Дмитрий Разумовский поинтересовался также у представителя компании «Кристалл» возможностью возрождения ликёроводочного производства. Об этом ещё пять лет назад на отчёте тогдашнего городского головы Николая Полежаева говорил губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

- Мы его обязательно должны возродить. И сделаем это! – пообещал Артамонов, после чего зал дружно зааплодировал ему.

Однако сегодня выяснилось, что возродить завод невозможно.

- Предприятие построено в 1901 году. Создали спиртохранилище. Нормы были одни, - объяснил Дмитрию Разумовскому Сергей ЗОЛОТУХИН. Он представился как заместитель заместителя генерального директора «Кристалла». – Через дорогу, на Билибина, 33, построили панельный дом. Расстояние до него – 48 метров. По нормам должно быть 100.

- А что из себя представляет спиртохранилище? – поинтересовался Разумовский. – Это объект повышенной опасности?

- Да, это объект повышенной опасности.

- Но в 2000-х завод работал. Спиртохранилище у него, соответственно, было.

- Изменились нормы. Каждый год вводятся какие-то дополнительные требования.





- Чтобы запустить завод, необходима реконструкция, - добавила начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН. – Если бы он существовал и не останавливал свою деятельность, это было бы одно. А когда идёт реконструкция, заново разрабатывается проект, который заново проходит экспертизу. И те помещения, которые здесь есть, уже не соответствуют существующим сейчас нормам.

- Например, высота потолка должна составлять не менее четырёх метров. В данном здании это – 3,8 м, - пояснил Сергей Золотухин.

По его словам, руководство предприятия весь 2017 год искало новую площадку для предприятия по производству ликёро-водочной продукции.

- Она была найдена в Обнинске. Её площадь составляет 110 тыс. кв. м. Технология встаёт, оборудование заказано.

Как скоро начнётся выпуск алкогольной продукции, Сергей Золотухин не сообщил. Затруднился он ответить и на вопрос относительно будущего заводской территории.

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