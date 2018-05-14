На легендарном «Кристалле» поставили крест

Утром в понедельник, 14 мая, на территории бывшего ликёроводочного завода «Кристалл» побывало руководство Калуги во главе с градоначальником Дмитрием РАЗУМОВСКИМ. Чиновники встретились с представителями собственников объекта, чтобы выяснить, какие работы проводятся сейчас на территории «Кристалла» и каким они видят её будущее. По нашим данным, у объекта двое собственников.
Как мы рассказывали, в начале мая стало известно о сносе нескольких строений на территории завода. Это вызвало обеспокоенность со стороны калужан. Многие решили, что уничтожаются здания, построенные в 1901 году и являющиеся выявленными объектами культурного наследия.
Позже стало известно, что тревога ложная и что демонтируются только те цеха, которые были построены в советское время и которые не представляют ни архитектурной, ни исторической ценности.
Дмитрий Разумовский поинтересовался также у представителя компании «Кристалл» возможностью возрождения ликёроводочного производства. Об этом ещё пять лет назад на отчёте тогдашнего городского головы Николая Полежаева говорил губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.
- Мы его обязательно должны возродить. И сделаем это! – пообещал Артамонов, после чего зал дружно зааплодировал ему.
Однако сегодня выяснилось, что возродить завод невозможно.
- Предприятие построено в 1901 году. Создали спиртохранилище. Нормы были одни, - объяснил Дмитрию Разумовскому Сергей ЗОЛОТУХИН. Он представился как заместитель заместителя генерального директора «Кристалла». – Через дорогу, на Билибина, 33, построили панельный дом. Расстояние до него – 48 метров. По нормам должно быть 100.
- А что из себя представляет спиртохранилище? – поинтересовался Разумовский. – Это объект повышенной опасности?
- Да, это объект повышенной опасности.
- Но в 2000-х завод работал. Спиртохранилище у него, соответственно, было.
- Изменились нормы. Каждый год вводятся какие-то дополнительные требования.
- Чтобы запустить завод, необходима реконструкция, - добавила начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН. – Если бы он существовал и не останавливал свою деятельность, это было бы одно. А когда идёт реконструкция, заново разрабатывается проект, который заново проходит экспертизу. И те помещения, которые здесь есть, уже не соответствуют существующим сейчас нормам.
- Например, высота потолка должна составлять не менее четырёх метров. В данном здании это – 3,8 м, - пояснил Сергей Золотухин.
По его словам, руководство предприятия весь 2017 год искало новую площадку для предприятия по производству ликёро-водочной продукции.
- Она была найдена в Обнинске. Её площадь составляет 110 тыс. кв. м. Технология встаёт, оборудование заказано.
Как скоро начнётся выпуск алкогольной продукции, Сергей Золотухин не сообщил. Затруднился он ответить и на вопрос относительно будущего заводской территории.
|
107 человек пострадали от клещей 14.05.2018 15:05
ОРВИ болеет более 4 тысяч калужан 14.05.2018 12:34
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 14.05.2018 09:28
Коллекции из штор и старых джинсов 13.05.2018 15:52
Что роднит «Запорожец» с антоновкой 13.05.2018 09:24
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: