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В Калуге начался снос цехов легендарного «Кристалла»

08.05.2018 15:53 30 5038 Оксана КОЛОСОВА
В Калуге начался снос цехов легендарного «Кристалла»

Накануне стало известно, что в Калуге, на территории бывшего ликёро-водочного завода «Кристалл» на Ленина, 18, начались работы по демонтажу некоторых строений. 

Поскольку здание является выявленным объектом культурного наследия – это часть Ансамбля казённого винного склада и завода, – новость вызвала эмоциональную реакцию со стороны калужан.

«Очень жаль. Как можно сносить такое здание? – недоумевают пользователи социальных сетей. – Похоже, деньги затмили разум. Не быть Калуге туристической достопримечательностью. Всё интересное с исторической точки зрения безжалостно сносится, - пишут люди в социальных сетях. – Сохранять старину – слишком дорогое удовольствие для нас, непозволительное при нашей нищете». 

Мы обратились за комментариями в областные и городские органы власти и выяснили, что тревога ложная: сносятся строения на территории бывшего завода, которые объектами культурного наследия не являются. 

- Вчера мы с инспекторами ходили на осмотр и выяснили, что проводится демонтаж советских зданий, которые никакого отношения к архитектурному ансамблю не имеют, - прокомментировал начальник Областного Управления по охране объектов культурного наследия Евгений ЧУДАКОВ. – Здания по улице Билибина и Ленина не тронуты. Насколько мне известно, владельцы в курсе, что объект имеет охранный статус. Безусловно, ситуация вызывает определённое беспокойство и у нас, и у городских властей. Мы держим руку на пульсе, готовим предостережение в адрес собственников. Надеемся, что никаких противоправных действий в отношении объектов культурного наследия осуществляться не будет, поскольку по России началась практика привлечения к уголовной ответственности за снос объектов культурного наследия. Думаю, владельцы не станут рисковать. 

- Мы сейчас работаем с собственниками, выясняем их намерения, - рассказала нам начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН. – На данный момент понимания относительно дальнейших планов владельцев у нас, к сожалению, нет. 

По словам Юлии Ковтун, в январе этого года у земельного участка, на котором находится «Кристалл», изменился статус. Он был переведён из промышленного в жилую зону. С заявлением об этом в управление обратились собственники бывшего завода. 

- Так как это застроенная территория, они, в любом случае, должны будут разработать проект планировки и проект межевания территории, которые подлежат публичным слушаниям, - добавила начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. – Только после этого мы будем выдавать какие-либо нормативно-правовые акты, которые разрешают строительство объектов. 

Городские власти рассчитывают, что ситуация относительно дальнейших планов собственников здания бывшего завода прояснился на следующей неделе.

 

Между тем, мы выяснили, что в конце марта этого года владельцы «Кристалла» выставили его на продажу. Производственное здание общей площадью 5118,1 кв. м оценено в 114,5 млн. рублей. В объявлении указано, что строение находится в хорошем состоянии и «может быть использовано под производство, гостиницу, торгово-офисный центр, спортивный и досуговый центр, учебное заведение».

Напомним, история Калужского ликёро-водочного завода насчитывает более 100 лет. Казённый винный склад открылся в 1901 году. Продукция предприятия пользовалась спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. В 2010-м «Кристалл» был обанкрочен и вскоре прекратил своё существование.   

Но закончить эту печальную историю хотелось бы, добавив в неё ложку мёда (всё же праздник завтра), приведя довольно забавный рассказ нашего фотокорреспондента Сергея КОНСТАНТИНОВА о том, как ему удалось проникнуть на территорию завода и сделать те эксклюзивные снимки с его территории, которые мы опубликовали в этой статье. 

- Вовнутрь попал, не поверите, - рассказывает Сергей. – Иду по периметру - заборы, корпус и ворота. Одни из них уже прошёл, как вдруг слышу - заскрипело. Поворачиваюсь, из них выходит двое рабочих. Легенда пришла в голову мгновенно. Подошёл к ним и рассказал, что я много лет назад тут работал, и с другом запрятали 20 бутылок водки и 10 рябины на коньяке. Зашли на завод. Показал им пальцем, что схрон был примерно здесь. Пока они пошли смотреть, успел сделать несколько кадров и ретировался. Вот теперь думаю, неужели будут рыть?

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА. 


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Тэги: общество кристалл
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