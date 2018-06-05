Глас народа
Важно:
Голосование
«Клиника года-2018» открыто!
Вторник, 05 июня
$ 61.93 0.28
72.44 0.28
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Картина дня

Картина дня: мяч вместо «шарика», ураганный ветер и беспилотный танк

05.06.2018 20:00 0 187 Дмитрий Ивьев
Картина дня: мяч вместо «шарика», ураганный ветер и беспилотный танк

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 5 июня.

К чемпионату мира по футболу калужский «шарик» на въезде в город хотят превратить в мяч. Судя по комментариям на нашем сайте, не всем эта идея придётся по душе.

Калужанка стала самой стильной мамой России. Специально для конкурса Алёна Егорова придумала костюм Царевны-Лебедь.

Скончался народный художник Валентин Белов. Прощание состоится в храме на улице Суворова 6 июня.

Ветер повалил несколько деревьев в Калуге. По данным МЧС, скорость порывов сегодня достигает 18 м/с.

13-летний калужанин придумал беспилотный танк и послал свои разработки на завод. За это его пригласили на экскурсию по предприятию в Нижнем Тагиле.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: картина дня
Еще новости из рубрики «Картина дня»

Картина дня: пробка во Мстихино, трагедия в школе, смертельная авария 04.06.2018 20:00

Картина дня: беда на дороге и погодный рекорд 01.06.2018 20:00

Картина дня: стояние в Анненках и летние морозы 31.05.2018 20:00

Картина дня: новые берега Оки, светофор и места для купания 30.05.2018 20:00

Картина дня: трагедия на мосту и новый памятник 29.05.2018 20:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 09 июня, 11:00
Открытый фестиваль народного творчества «Кладовая радости»
Городской Досуговый центр
вс 10 июня, 11:00
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

ср 06 июня, 10:00
Сказка о золотом петушке
Турынино, КДЦ
ср 06 июня, 10:30
Детский абонемент.Мюзикл "Кукольное сердце"
Дом музыки
сб 09 июня, 10:30
Музыкальный мастер-класс.
Дом музыки
сб 09 июня, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"

Концерты

ср 06 июня, 18:00
Танцевальная компания «Zабава»
Филармония
пт 08 июня, 19:00
Отчетный концерт "Тодес"
Филармония
ср 06 июня, 18:00
Концерт ударных инструментов
Танеевский зал
пт 08 июня, 22:30
TripFish
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Дэдпул 2
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Садко
Два хвоста
Новости компаний

Специалисты филиала «Калугаэнерго» активизируют работу по профилактике детского электротравматизма

«Ростелеком» приступил к усовершенствованию «Системы-112» в Калужской области

Мобильную связь от «Ростелекома» в Калужском регионе выбрали 10 000 абонентов

Похоронный дом «СТЕЛЛА»: с уважением и заботой

Последние объявления на KupiSlona.ru

Продается 2 комнатная квартира по улице Болотникова

Цена: 2 150 000 руб.

Стекло задней L двери Daewoo Nexia HSG

Цена: 700 руб.

Стекло задней R двери Daewoo Nexia HSG

Цена: 700 руб.
Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Обойдусь без отпуска
 145
Буду дома или на даче
 327
Поеду на море в России
 127
Поеду за границу
 129
Всего проголосовало: 728
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Магический блеск колец из серебра

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.