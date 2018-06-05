Картина дня: мяч вместо «шарика», ураганный ветер и беспилотный танк

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 5 июня.

К чемпионату мира по футболу калужский «шарик» на въезде в город хотят превратить в мяч. Судя по комментариям на нашем сайте, не всем эта идея придётся по душе.

Калужанка стала самой стильной мамой России. Специально для конкурса Алёна Егорова придумала костюм Царевны-Лебедь.

Скончался народный художник Валентин Белов. Прощание состоится в храме на улице Суворова 6 июня.

Ветер повалил несколько деревьев в Калуге. По данным МЧС, скорость порывов сегодня достигает 18 м/с.

13-летний калужанин придумал беспилотный танк и послал свои разработки на завод. За это его пригласили на экскурсию по предприятию в Нижнем Тагиле.

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