Картина дня: мяч вместо «шарика», ураганный ветер и беспилотный танк

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 5 июня.
К чемпионату мира по футболу калужский «шарик» на въезде в город хотят превратить в мяч. Судя по комментариям на нашем сайте, не всем эта идея придётся по душе.
Калужанка стала самой стильной мамой России. Специально для конкурса Алёна Егорова придумала костюм Царевны-Лебедь.
Скончался народный художник Валентин Белов. Прощание состоится в храме на улице Суворова 6 июня.
Ветер повалил несколько деревьев в Калуге. По данным МЧС, скорость порывов сегодня достигает 18 м/с.
13-летний калужанин придумал беспилотный танк и послал свои разработки на завод. За это его пригласили на экскурсию по предприятию в Нижнем Тагиле.
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Картина дня: беда на дороге и погодный рекорд 01.06.2018 20:00
Картина дня: стояние в Анненках и летние морозы 31.05.2018 20:00
Картина дня: новые берега Оки, светофор и места для купания 30.05.2018 20:00
Картина дня: трагедия на мосту и новый памятник 29.05.2018 20:00
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