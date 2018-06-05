Ветер повалил несколько деревьев в Калуге

Как мы уже рассказывали, во вторник, 5 июня, в Калуге дует сильный ветер. По данным МЧС, порывы достигают 18 м/с.

Из-за этого на нескольких калужских улицах упали деревья.

По сообщению жителей города в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», ветер повалил деревья на Карла Либкнехта, Пухова, Правобережном проезде, Жукова, Горького, Поле Свободы. Информация о пострадавших не поступала.