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Ветер повалил несколько деревьев в Калуге

05.06.2018 16:23 1 3828 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, во вторник, 5 июня, в Калуге дует сильный ветер. По данным МЧС, порывы достигают 18 м/с.

Из-за этого на нескольких калужских улицах упали деревья.

По сообщению жителей города в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», ветер повалил деревья на Карла Либкнехта, Пухова, Правобережном проезде, Жукова, Горького, Поле Свободы. Информация о пострадавших не поступала.


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Тэги: происшествие погода
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