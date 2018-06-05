Глас народа
Важно:
Голосование
«Клиника года-2018» открыто!
Вторник, 05 июня
$ 61.93 0.28
72.44 0.28
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

13-летний калужанин придумал беспилотный танк

05.06.2018 15:46 13 2693 Елена Французова
13-летний калужанин придумал беспилотный танк

В понедельник, 4 июня, 13-летний калужский школьник Егор Трофимов побывал на «Уралвагонзаводе» в Нижним Тагиле.  Как оказалось, мальчик прислал конструкторам предприятия разработку, которую сам создал с друзьями, - беспилотный танк «101-Торнадо». Конструкторы признались, что чертежи от ребенка получают впервые, и решили пригласить шестиклассника на предприятие. Для него провели экскурсию по заводу.

По задумке юного конструктора, танк «Торнадо» будет управляться с помощью пульта.

«Этот танк уникальный, потому что это первый танк с орудием 130 мм и с некоторыми новейшими узлами. Этими узлами являются передатчики, то есть приборы управления беспилотного танка», – говорится в описании к чертежам. Подробно прописаны все тактико-технические характеристики модели: масса, длина, система управления огнём взята с танка Т-14 «Армата», дана и пошаговая инструкцию управления «Торнадо».

Инженер завода заявил, что создание дистанционной боевой техники – актуальная задача, которая позволит снизить потери личного состава, сообщает издание «Накануне».

- Я доволен встречей, Егор произвел приятное впечатление благодаря своей начитанности. Большинство его сверстников весьма поверхностно представляют, как устроены танки, а таких людей как Егор среди молодежи не так много. Я испытал удовлетворение от общения с этим юным дарованием, – поделился впечатлениями инженер-конструктор Дмитрий Колмаков. - Но надо учитывать, что это ребенок. Исполнение самих чертежей – это изложение мальчика его возраста. До уровня серьезной конструкторской документации они не дотягивают, но само стремление создать танк уже достойно одобрения.

Отец Егора рассказал, что его сын с друзьями занимается конструированием танков самостоятельно, без помощи взрослых.

- Увлечение танками началось года три назад с просмотра фильмов про войну. На этой патриотической ноте появилось увлечение сложной военной техникой. Тогда мы съездили в один из музеев, где Егор увидел танк живьем. Он был впечатлен, постоянно смотрел фильмы на военную тематику, а затем поделился своими идеями с ребятами, и у них возникла мысль написать на УВЗ. Когда мы получили приглашения, то были в шоке. До этого мы хотели просто приехать в Нижний Тагил, посмотреть на завод издалека, но получилось ознакомиться с производством изнутри, – признался Алексей Трофимов.

Фото: «Накануне».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество дети
Еще новости из рубрики «Общество»

Войны зоозащитников: трупы двухмесячных щенков нашли рядом с приютом в Калуге 05.06.2018 17:06

Калужанка стала самой стильной мамой России 05.06.2018 16:33

Виктор Бабурин: «В Калужской области не обижена ни одна национальность» 05.06.2018 15:34

Скончался народный художник Валентин Белов 05.06.2018 12:58

Картина дня: пробка во Мстихино, трагедия в школе, смертельная авария 04.06.2018 20:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 13 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 09 июня, 11:00
Открытый фестиваль народного творчества «Кладовая радости»
Городской Досуговый центр
вс 10 июня, 11:00
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

ср 06 июня, 10:00
Сказка о золотом петушке
Турынино, КДЦ
ср 06 июня, 10:30
Детский абонемент.Мюзикл "Кукольное сердце"
Дом музыки
сб 09 июня, 10:30
Музыкальный мастер-класс.
Дом музыки
сб 09 июня, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"

Концерты

ср 06 июня, 18:00
Танцевальная компания «Zабава»
Филармония
пт 08 июня, 19:00
Отчетный концерт "Тодес"
Филармония
ср 06 июня, 18:00
Концерт ударных инструментов
Танеевский зал
пт 08 июня, 22:30
TripFish
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Дэдпул 2
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Садко
Два хвоста
Новости компаний

Специалисты филиала «Калугаэнерго» активизируют работу по профилактике детского электротравматизма

«Ростелеком» приступил к усовершенствованию «Системы-112» в Калужской области

Мобильную связь от «Ростелекома» в Калужском регионе выбрали 10 000 абонентов

Похоронный дом «СТЕЛЛА»: с уважением и заботой

Последние объявления на KupiSlona.ru

Продается 2 комнатная квартира по улице Болотникова

Цена: 2 150 000 руб.

Стекло задней L двери Daewoo Nexia HSG

Цена: 700 руб.

Стекло задней R двери Daewoo Nexia HSG

Цена: 700 руб.
Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Обойдусь без отпуска
 145
Буду дома или на даче
 327
Поеду на море в России
 127
Поеду за границу
 129
Всего проголосовало: 728
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Магический блеск колец из серебра

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.