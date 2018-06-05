13-летний калужанин придумал беспилотный танк

В понедельник, 4 июня, 13-летний калужский школьник Егор Трофимов побывал на «Уралвагонзаводе» в Нижним Тагиле. Как оказалось, мальчик прислал конструкторам предприятия разработку, которую сам создал с друзьями, - беспилотный танк «101-Торнадо». Конструкторы признались, что чертежи от ребенка получают впервые, и решили пригласить шестиклассника на предприятие. Для него провели экскурсию по заводу.
По задумке юного конструктора, танк «Торнадо» будет управляться с помощью пульта.
«Этот танк уникальный, потому что это первый танк с орудием 130 мм и с некоторыми новейшими узлами. Этими узлами являются передатчики, то есть приборы управления беспилотного танка», – говорится в описании к чертежам. Подробно прописаны все тактико-технические характеристики модели: масса, длина, система управления огнём взята с танка Т-14 «Армата», дана и пошаговая инструкцию управления «Торнадо».
Инженер завода заявил, что создание дистанционной боевой техники – актуальная задача, которая позволит снизить потери личного состава, сообщает издание «Накануне».
- Я доволен встречей, Егор произвел приятное впечатление благодаря своей начитанности. Большинство его сверстников весьма поверхностно представляют, как устроены танки, а таких людей как Егор среди молодежи не так много. Я испытал удовлетворение от общения с этим юным дарованием, – поделился впечатлениями инженер-конструктор Дмитрий Колмаков. - Но надо учитывать, что это ребенок. Исполнение самих чертежей – это изложение мальчика его возраста. До уровня серьезной конструкторской документации они не дотягивают, но само стремление создать танк уже достойно одобрения.
Отец Егора рассказал, что его сын с друзьями занимается конструированием танков самостоятельно, без помощи взрослых.
- Увлечение танками началось года три назад с просмотра фильмов про войну. На этой патриотической ноте появилось увлечение сложной военной техникой. Тогда мы съездили в один из музеев, где Егор увидел танк живьем. Он был впечатлен, постоянно смотрел фильмы на военную тематику, а затем поделился своими идеями с ребятами, и у них возникла мысль написать на УВЗ. Когда мы получили приглашения, то были в шоке. До этого мы хотели просто приехать в Нижний Тагил, посмотреть на завод издалека, но получилось ознакомиться с производством изнутри, – признался Алексей Трофимов.
Фото: «Накануне».
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