Калужанка стала самой стильной мамой России

На днях в Краснодаре завершился Всероссийский этап национального конкурса красоты Missis Russia World 2018. В нём приняли участие 47 замужних женщин со всей России.
Наш регион представляли сразу две молодые мамы: Алёна Егорова и Полина Грекова.
Как сообщают организаторы, Алёна Егорова стала победительницей в номинации «Миссис Стиль». А «Миссис Калуга» Полина Грекова осталась без титула.
Егорова - слева, Грекова - справа.
Алёне Егоровой 29 лет. Она предприниматель, создатель студии женской одежды, воспитывает сына. На калужском конкурсе красоты женщина завоевала лишь титул «Мисс Зрительских симпатий».
- Я получила море положительных эмоций от участия в конкурсе Missis Russia World, - написала Алёна на своей странице в «ВКонтакте». - Моё участие - это отражение духа единства моего региона. И это уже победа. Я искренне верю в то, что Калуга и Калужская область - Благословенная земля.
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