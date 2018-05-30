Картина дня: новые берега Оки, светофор и места для купания

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 30 мая.

На берегу Оки разрешат строить многоэтажные дома. Калужские чиновники объяснили, зачем это нужно.

Опубликованы новые данные по чистоте водоемов в Калужской области. В Калуге оказалось четыре места, где Роспотребнадзор разрешает купаться.

Новый светофор появился на улице Ленина. Дорожники уверены, что теперь на перекрёстке с улицей Дарвина будет гораздо безопаснее.

Районные власти запретили проведение традиционного фестиваля «Мото-Малоярославец». Им не нравится, как ведут себя участники.

Заместители калужского губернатора попали в программу «Вечерний Ургант» на Первом канале. По ссылке можно посмотреть видео.

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