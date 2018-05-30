Картина дня: новые берега Оки, светофор и места для купания

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 30 мая.
На берегу Оки разрешат строить многоэтажные дома. Калужские чиновники объяснили, зачем это нужно.
Опубликованы новые данные по чистоте водоемов в Калужской области. В Калуге оказалось четыре места, где Роспотребнадзор разрешает купаться.
Новый светофор появился на улице Ленина. Дорожники уверены, что теперь на перекрёстке с улицей Дарвина будет гораздо безопаснее.
Районные власти запретили проведение традиционного фестиваля «Мото-Малоярославец». Им не нравится, как ведут себя участники.
Заместители калужского губернатора попали в программу «Вечерний Ургант» на Первом канале. По ссылке можно посмотреть видео.
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Картина дня: трагедия на мосту и новый памятник 29.05.2018 20:00
Картина дня: БТР на Кирова, выпавший ребёнок, демографический крест 28.05.2018 20:00
Картина дня: жестокие дети и платная рыбалка 25.05.2018 20:00
Картина дня: поиски хорошей площадки и лошадь в колодце 24.05.2018 20:00
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