Новый светофор появился на улице Ленина

В среду, 30 мая, на перекрёстке улиц Ленина и Дарвина в Калуге заработал новый мигающий светофор жёлтого цвета типа Т7. Об этом сообщает МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».
Как отмечают дорожники, в мае они провели на этом перекрестке комплекс работ. Благодаря этому безопасность пешеходов должна заметно повыситься. Водители заранее будут видеть, что впереди находится «зебра».
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