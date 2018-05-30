Новый светофор появился на улице Ленина

В среду, 30 мая, на перекрёстке улиц Ленина и Дарвина в Калуге заработал новый мигающий светофор жёлтого цвета типа Т7. Об этом сообщает МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».

Как отмечают дорожники, в мае они провели на этом перекрестке комплекс работ. Благодаря этому безопасность пешеходов должна заметно повыситься. Водители заранее будут видеть, что впереди находится «зебра».