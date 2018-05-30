Пьют, мусорят и дерутся: власти отказали в проведении «Мото-Малоярославца»

Администрация Малоярославецкого района отказала в проведении фестиваля «Мото-Малоярославец-2018». Её официальный ответ за подписью главы района Александра Иванова опубликован на сайте газеты «Маяк».
В нём отмечается, что на фестивале продаётся алкоголь, хотя это запрещено. Полицейские у предпринимателей, осуществляющих торговлю, изъяли 254 литров алкоголя. Также спиртное с собой свободно проносили и гости «Мото-Малоярославца».
Кроме того, площадка после проведения фестиваля превращается в мусорную свалку.
- В период прохождения фестиваля совершаются преступления, иные противоправные действия, в том числе и с причинением телесных повреждений, задерживаются водители в состоянии алкогольного опьянения, а также ухудшается безопасность в Малоярославце, поступают жалобы от жителей, - отмечается в письме. - На фестивале задержали гражданина, который публично демонстрировал нацистскую атрибутику и символику, за что был привлечен к административной ответственности.
Администрация района считает, что фестиваль «Мото-Малоярославец» не несет никакой культурной, эстетической или просветительской нагрузки.
В тоже время на официальной страничке фестиваля во всю идёт продажа билетов. Организаторы хотят провести его в другом месте - вблизи деревни Карпово Малоярославецкого района.
Однако районная администрация сообщает, что и там фестиваль пройти не сможет:
- Указанные земельные участки находятся в категории земель промышленности и иного специального назначения. Они могут использоваться для размещения объектов придорожного сервиса или для размещения логистического терминала. В этой связи собственники данных земельных участков не вправе предоставлять их в аренду для проведения фестиваля.
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