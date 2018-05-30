«Москва вас доит»: заместители губернатора попали на Первый канал

Во вторник, 29 мая, в программе «Вечерний Ургант» показали «Острый репортаж с Аллой Михеевой». Корреспондент побывала на Петербургском международном экономическом форуме и в своей традиционной шутливой форме задала вопросы его участникам. Среди тех, кто попал в кадр, оказались и заместители губернатора Калужской области: Владимир Попов и Владимир Потёмкин.
- Вы много сегодня нашли инвесторов? – спросила у них Алла Михеева. - Ну кто, китайцы?
- Нет, - ответил Потёмкин.
- Немцы, китайцы, французы, - начал перечислять Попов.
- Китайцы, кстати, французы только сегодня, - перебил его Потёмкин.
- Скажите, а почему вы к себе этих иностранцев пускаете в область?
- Мы их не пускаем, - ответил Потёмкин. - Они просятся, просятся для того, чтобы принести свои деньги, свои технологии, создать рабочие места.
- Вы получаете от иностранцев деньги, а потом всё равно всё в Москву уходит, - заявила Михеева.
- Это кто ж вам сказал? – удивился Потёмкин.
- Я знаю эту систему! – ответила ведущая.
- Не совсем знаете, - не согласился Потёмкин.
- Москва вас доит, - заявила девушка.
- Перед вами стоит министр экономики и финансов Калужской области, - понизил в должности Потёмкин Попова.
- Не министр, - аккуратно поправил Попов.
- У него ничего не выдоишь! – глядя на Попова, заявил Потёмкин.
- Скажите, деньги калужские доит Москва? - обратилась Алла Михеева к Попову.
- Нет, мы не допускаем этого, - ответил Попов.
- Мы добровольно отдаём то, что можем, - добавил Потёмкин.
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