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«Москва вас доит»: заместители губернатора попали на Первый канал

30.05.2018 15:54 6 1283 Елена Французова

Во вторник, 29 мая, в программе «Вечерний Ургант» показали «Острый репортаж с Аллой Михеевой». Корреспондент побывала на Петербургском международном экономическом форуме и в своей традиционной шутливой форме задала вопросы его участникам. Среди тех, кто попал в кадр, оказались и заместители губернатора Калужской области: Владимир Попов и Владимир Потёмкин.  

- Вы много сегодня нашли инвесторов? – спросила у них Алла Михеева. - Ну кто, китайцы?

- Нет, - ответил Потёмкин.

- Немцы, китайцы, французы, - начал перечислять Попов.

- Китайцы, кстати, французы только сегодня, - перебил его Потёмкин.

- Скажите, а почему вы к себе этих иностранцев пускаете в область?

- Мы их не пускаем, - ответил Потёмкин. -  Они просятся, просятся для того, чтобы принести свои деньги, свои технологии, создать рабочие места.

- Вы получаете от иностранцев деньги, а потом всё равно всё в Москву уходит, - заявила Михеева.

- Это кто ж вам сказал? – удивился Потёмкин.

- Я знаю эту систему! – ответила ведущая.

- Не совсем знаете, - не согласился Потёмкин.

- Москва вас доит, - заявила девушка.

- Перед вами стоит министр экономики и финансов Калужской области, - понизил в должности Потёмкин Попова.

- Не министр, - аккуратно поправил Попов.

- У него ничего не выдоишь! – глядя на Попова, заявил Потёмкин.

- Скажите, деньги калужские доит Москва? - обратилась Алла Михеева к Попову.

- Нет, мы не допускаем этого, - ответил Попов.

- Мы добровольно отдаём то, что можем, - добавил Потёмкин.


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Тэги: общество владимир попов владимир потемкин
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