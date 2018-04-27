Картина дня: трагедия на Путейской и новый городской голова

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 27 апреля.

Лобовая авария произошла на улице Путейской в Калуге в районе путепровода. Водитель «Форда» погиб на месте.

Губернатор рассказал о перспективах строительства набережной Оки в Калуге. Всё туманно.

Дело в шляпе! Разумовский официально вступил в должность градоначальника. Наш фоторепортаж.

«Мы выжили, питаясь травой»»: малолетняя узница фашизма вспоминает войну.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.