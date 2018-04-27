Картина дня: трагедия на Путейской и новый городской голова

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 27 апреля.
Лобовая авария произошла на улице Путейской в Калуге в районе путепровода. Водитель «Форда» погиб на месте.
Губернатор рассказал о перспективах строительства набережной Оки в Калуге. Всё туманно.
Дело в шляпе! Разумовский официально вступил в должность градоначальника. Наш фоторепортаж.
«Мы выжили, питаясь травой»»: малолетняя узница фашизма вспоминает войну.
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Картина дня: исчезнувшая дорога и маскировка к мундиалю 25.04.2018 20:00
Картина дня: уничтоженные деревья и отмененное шествие 24.04.2018 20:00
Картина дня: балконы улетели, а машины уходят под землю 23.04.2018 20:00
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