Дело в шляпе! Разумовский официально вступил в должность градоначальника

Внеочередное заседание городской Думы, состоявшееся в пятницу, 27 апреля, прошло при аншлаге. Яблоку упасть было негде не только в зале «Циолковский», где проходило совещание, но и на подступах к нему. Причиной ажиотажа стала особая тема заседания – выборы нового городского головы. Роль массовки, как обычно, исполняли служащие горуправы.

Собственно говоря, назвать происходящее выборами можно было с большой натяжкой, поскольку все с самого начала понимали, что эту должность займёт временно исполняющий полномочия градоначальника Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. Тем не менее соблюсти формальности требовалось.

Сначала председатель гордумы Александр ИВАНОВ представил претендентов на пост городского головы. Как мы рассказывали, всего их было семеро. Кроме Дмитрия Разумовского и Виталия ЕРЕМЕЕВА, в числе кандидатов оказались депутат гордумы Денис КУРГАНОВ, пенсионеры Александр ЯКУШИН и Владимир ГЕРАСЕНКОВ, а также Александр РАХМАТУЛЛАЕВ и Сергей ТРУДОВ. О Владимире Герасенкове мы писали несколько раз: он пытался бороться с взносами Фонда капремонта.

Из семи поданных заявок всем необходимым требованиям соответствовали только две – Еремеева и Разумовского.

Остальные кандидаты не подошли по разным параметрам: у всех отсутствует необходимый стаж работы, у одного из претендентов на должность градоначальника нет высшего образования, у двоих возрастное ограничение – они старше 60 лет.

Несмотря на то, что этих кандидатов конкурсная комиссия «забраковала», Александр Иванов предложил-таки внести их фамилии в бюллетени для голосования. Большинство депутатов эту идею, естественно, не одобрили.

Несостоявшиеся градоначальники по этому поводу несильно расстроились. А один из них, Денис Курганов, даже призвал коллег дружно голосовать за Разумовского. Пользуясь моментом, депутат произнёс напутственную речь будущему мэру.

- Первое, что считаю необходимым сделать, это провести реновацию жилого фонда. Пока у нас с вами текут крыши и разваливаются фасады в центре города, ни о какой комфортной городской среде в целом мы говорить не можем. Нужно разобраться с одно- и двухэтажными домами. У нас очень много ветхого и аварийного жилья. Считаю, что нам не нужно ждать, когда будет принят федеральный закон, и самим начинать работать по реновации жилого фонда.

Второе. У нас очень много памятников истории и культуры федерального и регионального значения, их нужно реставрировать. У нас есть прекрасная программа, называется «Старый город». К сожалению, она уже несколько лет не финансируется. Считаю, что одним из приоритетов городского головы должно стать восстановление финансирования этой программы.

Третье. Откуда, собственно, взять деньги на первые два пункта? Считаю, что нам надо перестать бояться страшного слова «концессия» и активно развивать государственно-частное партнёрство, в том числе в инфраструктуре.

Четвёртое. У нас управлением многоквартирными жилыми домами занимается много управляющих компаний. Есть хорошие, есть не очень, есть муниципальные – их три с половиной штуки. Сами по себе они генерируют только убытки, обслуживают крайне ветхий жилой фонд. И только создание единой муниципальной компании способно исправить ситуацию.

Пятой задачей Денис Курганов обозначил развитие в Калуге сельского хозяйства.

Наконец подошли к процедуре голосования. Депутат Алексей Колесников, на время ставший председателем счётной комиссии, показал присутствующим урну для бюллетеней, чтобы все убедились, что она пустая. Затем был объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования и подсчёта голосов.

Минут через 15 заседание возобновилось, Алексей Колесников огласил результаты: из 31 бюллетеня 3 оказались недействительными, 27 человек отдали голоса за Разумовского, 1 депутат проголосовал против.

Сразу после этого началась церемония вступления Дмитрия Разумовского в должность городского головы. Под бурные аплодисменты новоиспечённый градоначальник и глава МО «г. Калуга» Александр Иванов подписали контракт. Затем Иванов передал Разумовскому массивную цепь – Знак городского головы, символизирующий власть.

- Уверен, что вы сегодня выбрали на должность городского головы хорошего человека. Дмитрий Олегович – очень честный, порядочный, грамотный. Я абсолютно уверен, что он будет работать в интересах города и жителей Калуги, - поздравил депутатов губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. – Этот высокий пост налагает на вас очень большую ответственность перед калужанами. Пусть каждое ваше решение будет продиктовано заботой о благе людей и города. Желаю вам крепкого здоровья – оно вам очень пригодится – и успехов в вашей трудной, но очень интересной работе.

Напутствием от главы региона стал совет почаще ходить по городу пешком.

- Тогда вы будете больше видеть. Для начала вместо тех деревьев, которые в силу тех или иных причин когда-то были утрачены и вместо них сейчас зияющие пустоты, посадите хорошие деревья, и калужане это увидят. Где-то плитка просела – сделайте ремонт, чтобы люди видели, что за этим кто-то ухаживает, кто-то приглядывает. А потом надо браться за решение больших, грандиозных проектов, решение которых, кстати, зачастую приносит власти меньше дивидендов в глазах населения, чем какой-то произведенный ямочный ремонт: две-три ямочки заделаем у кого-то, и люди уже благодарны. Это нужно учитывать в своей работе.

В качестве презента Анатолий Артамонов вручил Дмитрию Разумовскому чёрную ковбойскую шляпу: «Теперь будешь ходить в ней на День города». Новый городской голова тут же её и примерил. «Как будто для тебя сделана!» - одобрил губернатор.

- Искренне признателен всем вам за оказанное доверие, - сказал в ответной речи градоначальник. – Я в полной мере осознаю ответственность перед горожанами. Это действительно серьёзный вызов, который я готов принять, чтобы работать вместе на благо наших жителей. Мы будем работать максимально открыто, будем искать таланты, тех, кто неравнодушен к городу. Будем собирать их предложения, обобщать, прислушиваться к их мнению. Я работал, работаю и буду работать честно, открыто, с высоким уровнем доверия к своим коллегам. Но и спрос будет высокий.

Друзья, путь впереди большой. Я очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку. Только вместе мы сможем решить те масштабные задачи, о которых говорили сегодня. Спасибо вам большое! Вперёд!

После майских праздников городскую управу ждёт волнительный период – кадровые перестановки. То, что они будут, очевидно. Многие чиновники замерли в тревожном ожидании. Из трёхлетней спячки, рассказывают, вышли даже самые неторопливые.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.