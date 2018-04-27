Водитель «Форда» погиб в лобовой аварии на Путейской

Около 21:45 в четверг, 26 апреля, на улице Путейской в районе путепровода лоб в лоб столкнулись «Форд Сиерра» и «Рено Дастер».

По предварительным данным ГИБДД, 65-летний водитель «Форда» ехал в сторону улицы Железняки, вылетел на встречную полосу и врезался в «Рено».

Предполагаемый виновник скончался на месте. Водитель «Рено» попал в больницу с ушибами и переломом шейного позвонка.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.