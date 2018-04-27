Калужская область копит деньги на набережную

Правительство РФ выделит нашему региону 2,27 млрд. рублей на окончание строительства Южного обхода. Об этом в пятницу, 27 апреля, рассказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, выступая на церемонии посвящения Дмитрия Разумовского в должность городского головы.

- Вчера Правительство РФ приняло решение о выделении Калужской области для завершения строительства Южного обхода ещё одной – окончательной – партии средств в сумме 2,27 млрд. рублей. Громадные средства! Конечно, мы должны быть благодарны Правительству РФ за то, что оно нас поддерживает. Таких гигантских строек в последние годы не имел ни один областной центр.

Среди других глобальных задач в этой сфере, обозначенных главой региона, – завершение строительства второй очереди Музея истории космонавтики.

- Да, это федеральная стройка. Тем не менее, мы делаем всё от нас зависящее, чтобы все проблемы, которые там возникли, порешать и обязательно ввести этот объект в эксплуатацию уже в этом году.

В скором времени в регионе начнётся реализация ещё одного большого проекта – строительство кампуса КФ МГТУ им. Баумана на Правом берегу. Его стоимость оценивается в сумму около 10 млрд. рублей.

- Сделали проектно-сметную документацию, она прошла экспертизу. Сейчас заканчиваются все формальности, этот объект вошёл в федеральную программу.

Коротко коснулся Артамонов и темы строительства набережной Оки, о которой говорят уже много лет.

- Мы сейчас накапливаем средства к тому, чтобы в ближайшее время всё-таки приступить к строительству набережной реки Оки. А в этом году надо постараться модернизировать и капитально отремонтировать набережную Яченского водохранилища, чтобы любимое место отдыха горожан выглядело достойно.

Глава региона заверил также, что Дворец спорта появится в Калуге уже через два года. По словам Артамонова, контракт с подрядной организацией, выигравшей конкурс, будет подписан уже на следующей неделе.

Между тем, как мы рассказывали, неделю назад, 20 апреля, аукцион по поиску подрядчика для строительства Дворца спорта был приостановлен в связи с тем, что в Федеральную антимонопольную службу РФ поступили жалобы от трёх компаний, которых не допустили до участия в торгах. Чем закончились разбирательства по этому вопросу, неизвестно, но на сегодняшний день информация о возобновлении аукциона отсутствует.