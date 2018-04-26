Картина дня: двойное убийство и скрывающий развалины баннер

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 26 апреля.

Подросток-полоскун, который сорвал государственный флаг с дома на улице Хрустальной, избежал наказания.

Сгоревший дом на улице Баумана завесили баннером. Как вам?

Двух женщин убили в Обнинске. Полиция задержала 50-летнего бомжа. Ему грозит пожизненное заключение.

Клон Тополя Победы высадят в Калуге. Уникальное дерево пережило войну в пекле Сталинградской битвы.

Калужане пронесут свечи Памяти по улице Кирова. Акция пройдёт в нашем городе 8 мая.

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