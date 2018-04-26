Картина дня: двойное убийство и скрывающий развалины баннер

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 26 апреля.
Подросток-полоскун, который сорвал государственный флаг с дома на улице Хрустальной, избежал наказания.
Сгоревший дом на улице Баумана завесили баннером. Как вам?
Двух женщин убили в Обнинске. Полиция задержала 50-летнего бомжа. Ему грозит пожизненное заключение.
Клон Тополя Победы высадят в Калуге. Уникальное дерево пережило войну в пекле Сталинградской битвы.
Калужане пронесут свечи Памяти по улице Кирова. Акция пройдёт в нашем городе 8 мая.
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Картина дня: исчезнувшая дорога и маскировка к мундиалю 25.04.2018 20:00
Картина дня: уничтоженные деревья и отмененное шествие 24.04.2018 20:00
Картина дня: балконы улетели, а машины уходят под землю 23.04.2018 20:00
Картина дня: тягомотина с Дворцом спорта и резкое похолодание 20.04.2018 20:04
Картина дня: дома для фильма, «чёрный список» МЧС и уборка бора 19.04.2018 20:00
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