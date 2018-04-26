Сгоревший дом завесили баннером

В четверг, 26 апреля, фасад расселенного дома по адресу Баумана, 30/32 в Калуге завесили баннером.
Это здание, напомним, несколько раз горело в конце 2015 года.
Развалины на въезде в город маскируют по требованию организаторов чемпионата мира по футболу. В Калуге, напомним, будет жить и тренироваться сборная Сенегала.
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