Сгоревший дом завесили баннером

В четверг, 26 апреля, фасад расселенного дома по адресу Баумана, 30/32 в Калуге завесили баннером.

Это здание, напомним, несколько раз горело в конце 2015 года.

Развалины на въезде в город маскируют по требованию организаторов чемпионата мира по футболу. В Калуге, напомним, будет жить и тренироваться сборная Сенегала.