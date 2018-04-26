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Двух женщин убили в Обнинске

26.04.2018 17:11 0 1800 Елена Французова
Двух женщин убили в Обнинске

В Обнинске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двойном убийстве, сообщает в четверг, 26 апреля, УМВД по Калужской области.

В полицию обратилась пожилая женщина, 34-летняя внучка и 57-летняя дочка которой перестали выходить на связь.

В квартире, где проживали женщины, нашли их тела с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает полиция, подозреваемому 50 лет. Не имеет определенное место жительства. Уже был судим. Подозреваемый дал признательные показания. Ему грозит пожизненное заключение.


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Тэги: криминал
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