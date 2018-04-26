Двух женщин убили в Обнинске

В Обнинске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двойном убийстве, сообщает в четверг, 26 апреля, УМВД по Калужской области.
В полицию обратилась пожилая женщина, 34-летняя внучка и 57-летняя дочка которой перестали выходить на связь.
В квартире, где проживали женщины, нашли их тела с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает полиция, подозреваемому 50 лет. Не имеет определенное место жительства. Уже был судим. Подозреваемый дал признательные показания. Ему грозит пожизненное заключение.
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