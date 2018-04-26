Приступ патриотизма засчитан: подросток-полоскун избежал наказания

Как мы рассказывали, в Калуге на улице Хрустальной группа подростков сорвала флаги на подъездах. Жители микрорайона сообщили, что в течение нескольких месяцев неизвестные устраивали погромы: забирались на технические этажи, бросали с крыши лёд и камни в людей, на машины и соседние дома. Просматривая записи видеокамер, они опознали в погромщиках подростков, сорвавших флаги. После обнародования видео в СМИ, полиция провела проверку и установила личности хулиганов.

Молодые люди объяснили своё поведение весьма оригинально: они заметили, что флаг грязный и решили его постирать. К слову, происшествие произошло в 11 часу вечера, и пятна глазастые школьники рассмотрели в свете фонаря.

Через несколько дней после случившегося вместе с сотрудниками полиции подростки приехали, чтобы вернуть постиранные флаги на место. В это время вышла из своей квартиры Елена ДЕДУХ, старшая по дому. По словам женщины, ребята вели себя нагло, ухмылялись, а потом один из них сначала её обматерил, а затем кинулся с палкой. Происшествие Елена сняла на видео. Она написала заявление в полицию и прокуратуру.

Коллективное обращение в полицию на подростков написали и жители микрорайона.

Из полиции Елене пришёл официальный ответ.

- При посадке в автомобиль подросток взял в руки древко флага, которое мешало ему разместиться на заднем сиденье, - говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. - Гражданка Дедух продолжала производить съёмку, двигаясь к автомобилю и комментируя увиденное. Молодой человек, видя происходящее, обратился к Елене Дедух и сказал, что разобьёт ей лицо, сопровождая свои слова нецензурной бранью. Через некоторое время, видя, что съёмка продолжается, находясь в эмоционально-тревожном состоянии, он стал выходить из автомашины, удерживая при этом в руках древко флага. Никаких действий, направленных на осуществлении своих угроз, а также направленных на использование древка флага, он не совершал. Со слов несовершеннолетнего, использовать древко он не хотел и им не замахивался на Дедух, расстояние между ними было около 15 метров.

Инспектор ПДН Романова в официальном ответе поясняет, что если бы Елена Дедух чувствовала реальную угрозу от подростка, она бы сразу отошла от автомобиля.

Не только к уголовной, но даже к административной ответственности не привлекут этого подростка-полоскуна. Ведь только 3 мая ему исполняется 16 лет. Его приятеля, которому уже исполнилось 16, привлекут к административной ответственности. Кроме того, его дело рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.

Мы попросили прокомментировать ситуацию юриста Дмитрия ГОРИНА:

- В Семейном кодексе закреплено право и обязанность родителей по воспитанию своих детей. При наличии причинной связи между совершенным несовершеннолетним противоправным поведением и отсутствием надлежащего родительского надзора родители могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в семье, не предоставление родителями надлежащего материального обеспечения детям, отсутствие контроля за их поведением может служить основанием совершения подростком антиобщественного поступка, например такого, который наблюдала автор ролика. Поэтому административная ответственность родителей и лиц, их заменяющих, по данной статье имеет самостоятельное основание и наступает не за совершение подростками правонарушений, а в связи с ними.

Юрист считает, что Елене Дедух нужно акцентировать внимание учителей школы, в которой учатся подростки, на случившемся, предложить проанализировать происшествие с учениками (особенно младших классов) на занятиях, и не только в этой школе.

- И самое главное: кто поверит, что у подростков, которые устраивали погромы в собственном дворе, разнесли детскую площадку, бросали с крыши лёд и камни в людей, на машины и соседние дома, внезапно случился групповой, неконтролируемый, как икота, приступ патриотизма и поэтому они решили снять государственный флаг, чтобы его постирать, - говорит Горин. - Похоже, в этом усомнились все, кроме правоохранительных органов.