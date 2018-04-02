Хрусталку громят: малолетки разносят детские площадки, кидаются кирпичами и срывают флаги

В воскресенье, 1 апреля, в соцсети было выложено видео происшествия на улице Хрустальной, 44. На нём компания школьников срывает флаг России, который висит над одним из подъездов. Представители управляющей компании 30 марта вызывали полицию. Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Калуге, по данному факту проводится проверка.
Одного из хулиганов уже опознали в Сети.
- Кроме этого флага, они сорвали флаг и с 4 корпуса. Они громили новые дома, в которые пока люди не заселились и лишь делают ремонты, забирались на технические этажи, бросали с крыши лёд и камни в людей, на машины и соседние дома. Разнесли детскую площадку, - рассказали жители микрорайона «Хрустальный». – Сейчас добрались уже и до Новых Черёмушек. Опорный пункт полиции здесь очень нужен.
Видео: « Микрорайон Хрустальный СУ- 155».
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