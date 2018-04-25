Картина дня: исчезнувшая дорога и маскировка к мундиалю

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 25 апреля.

В Ферзиковском районе большегрузы уничтожили дорогу к трём деревням, хотя там и стояли запрещающие проезд знаки. Теперь сделать никто ничего не может.

Управление образования предложило вернуть урезанный вариант шествия выпускников. Это сделано якобы в целях безопасности. Однако не все поддерживают такое мероприятие.

Калужанину Александру Унтилову сегодня исполнилось 99 лет. Поздравляем ветерана!

Дома на Баумана маскируют к чемпионату мира по футболу. Один из фасадов красят, а на другом установили каркас для баннера.

Пенсионер, который пропал в лесах Думиничского района, найден живым. За несколько дней он прошёл около 40 километров.

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