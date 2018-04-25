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«Сделать никто ничего не может»: три деревни отрезали от «большой земли»

25.04.2018 12:27 24 3596 Дмитрий Ивьев
«Сделать никто ничего не может»: три деревни отрезали от «большой земли»

В редакцию kp40.ru обратились жители деревень Михайловка, Тимофеевка и Караваинки Ферзиковского района. Они рассказали, что их единственная дорога оказалась фактически уничтожена строителями ферм.

- Дорогу, которая принадлежит области, с молчаливого согласия местной администрации разрушила крупнотоннажная техника, - рассказали они. - Дорога соединяла село Кольцово с деревнями Михайловка, Тимофеевка, Караваинки. В непосредственной близости от дороги идет строительство ферм, и собственник решил использовать областную дорогу в момент нестабильного грунта, как технологический подъезд к стройплощадке. Ограничительные знаки по весу при въезде висят, но это никого не остановило. Теперь ни жители трех деревень, ни дачники, ни экстренные службы проехать к населенным пунктам не могут. Местные власти на этот счет никаких действий не принимают, мотивируя это тем, что в деревнях прописано небольшое количество людей. Фактически, если ситуация в ближайшее время не изменится, получается, что дедушек и бабушек оставили без огородов, а их внуков без отдыха на каникулах, заблокировав проезд по единственной возможной дороге к приусадебным участкам.

За комментариями мы обратились к главе администрации сельского поселения «Село Кольцово»  Марии СУХОРУКОВОЙ. Общаться она отказалась, пояснив, что дорога является областной собственностью.

- В настоящее время данная дорога находится в проезжем состоянии, - говорится в официальном ответе главы администрации Ферзиковского района Александра СЕРЯКОВА.  

Начальник отдела содержания дорог казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» Василий ЯКУНИН подтвердил, что дорогу действительно разбила строительная техника:

- Было совещание у нас по этому вопросу. Мы вызывали представителей администрации и фермы. Все в курсе дела. Но сделать никто ничего не может! У нас есть приказ об ограничении движения по этим дорогам транспорта с нагрузкой на ось 4 тонны. Но никто этого не придерживается. Мы сами не в праве ни остановить, ни наказать. ГИБДД, в принципе, в праве это делать.

Однако сотрудников ГИБДД на этой дороге нет. Якунин рассказал, что в этом году запланирован ремонт дороги.

- Будем ремонтировать в пределах выделенных денег. Всё ликвидировать, устранять. Мы будем латать, а они - разбивать. Трата денег происходит.

К слову, в понедельник, 23 апреля, по этой проблеме высказался и глава региона Анатолий АРТАМОНОВ:

- Вы посмотрите, что происходит на дороге Медынь-Верея, её раздавили. Там ходят большегрузы по 60 тонн. Конечно, она не выдерживает. Кстати говоря, и наши дорожки небольшие, городские, муниципальные, которые используются для перемещения грузов, при строительстве Южного обхода, - тоже самое. Это надо, чтобы строители понимали, что будут и восстанавливать... Всем должно быть сделано это предписание. На огонь дров не набросаешься, они всё равно сгорят. Сколько мы бы там не ремонтировали, не реконструировали - все придёт в негодность. Я прошу, чтобы сотрудники ГИБДД помогли. Так до сих пор мы не добились решения этого вопроса, чтобы сотрудники министерства могли самостоятельно останавливать транспорт. Без ГИБДД они не имеют права этого делать. Порой получается, что [предприятие] налогов заплатит 3 рубля, а восстанавливать [дорогу] надо на 3 миллиарда.


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Тэги: авто дороги
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