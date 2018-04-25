В шаге от века: Александру Унтилову исполнилось 99 лет

25 апреля исполнилось 99 лет председателю городской ветеранской организации Калуги Александру Яковлевичу УНТИЛОВУ.

Александр Яковлевич участвовал в обороне Москвы, в Курской битве, в освобождении Белоруссии, Прибалтики, сражался в восточной Пруссии - дошёл до Кёнигсберга. А Победу встретил на Дальнем Востоке. По орденам и медалям на его военном кителе можно изучать Вторую мировую войну.

Несмотря на почтенный возраст и всевозможные регалии, он не позволяет себе почивать на лаврах. Встаёт рано, каждый день делает зарядку и отправляется в Совет ветеранов, чтобы помогать решать насущные проблемы своих боевых товарищей, общаться с молодёжью. 9 Мая мы снова увидим его на митинге на площади Победы.

Редакция «Калужского перекрёстка» сердечно поздравляет Александра Яковлевича с днём рождения. Желаем крепкого здоровья и бодрости духа.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.