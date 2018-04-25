Дома на Баумана маскируют к чемпионату мира по футболу

Как мы уже рассказывали, до конца апреля в Калуге должны закрыть баннерами разваливающиеся дома на въездах в город – на улицах Баумана и Салтыкова-Щедрина.

Требования по благоустройству въездов предъявили организаторы чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом в России. В Калуге, напомним, будут жить и тренироваться футболисты сборной Сенегала.

Уже несколько дней рабочие трудятся над фасадами старых домов. Один из них красят, на другом - появился каркас для установки баннера.

Ранее, напомним, губернатор Анатолий Артамонов порекомендовал организовать в этих местах видеонаблюдение, чтобы хулиганы не испортили баннеры.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.