Картина дня: дома для фильма, «чёрный список» МЧС и уборка бора

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 19 апреля.
Создатели фильма «Ильинский рубеж», который летом начнут снимать под Медынью, просят калужан пожертвовать дома или деревья. Всё ради искусства.
Калужская область попала в «чёрный список» МЧС. Во время проверок у нас выявлено слишком много нарушений.
Калужане собираются очистить бор от мусора. Акция запланирована на субботу, 21 апреля. Присоединиться могут все желающие.
Глава футбольного клуба «Калуга» Олег Митрофанов рассказал в интервью нашему изданию, почему без профессионального клуба интерес к футболу пропадёт вовсе.
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Картина дня: свинство в скверопарке и авария на Кирова 18.04.2018 20:00
Картина дня: трагический случай на Моторной и вода на Воробьёвке 12.04.2018 20:00
Картина дня: ямочный ремонт и затопленные дороги 11.04.2018 20:00
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