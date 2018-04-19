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Калужская область попала в «чёрный список» МЧС

19.04.2018 14:06 9 5017 Оксана КОЛОСОВА
Калужская область попала в «чёрный список» МЧС

На этой неделе в МЧС РФ обсудили предварительные результаты работы проверок соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, крупных кинотеатрах и других объектах с массовым пребыванием людей.

Как мы рассказывали, масштабные проверки прошли по всей стране после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Инспекторы МЧС проверили более 10 тысяч торговых центров, свыше 84 тыс. других объектов с массовым пребыванием людей, сообщает пресс-служба МЧС России.  

Больше всего нарушений выявлено в 11 регионах, в числе которых фигурирует и Калужская область. В список также попали Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский край, Владимирская, Мурманская, Брянская, Костромская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков подчеркнул, что необходимо проверять всех специалистов, которые отвечают за работу с детьми, в том числе сотрудников контактных зоопарков, детских игровых комнат, детских кинозалов. Руководитель ведомства поручил обратить особое внимание на подготовленность персонала, который отвечает за детей, на их умение оказывать первую помощь.

В ходе внеплановых проверок сотрудники МЧС России проверят также противопожарное состоянии помещений, где проводятся квесты, поскольку подобные мероприятия, как правило, организовываются в полуподвальных помещениях или в заброшенных зданиях.

Напомним, в Калуге по результатам проверок возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. Собственникам, арендаторам и субарендаторам помещений внесено 26 представлений об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Наиболее грубые нарушения выявлены в торговых центрах «Клевер», «Панорама» и кинотеатре Синема Стар РИО. В отношении данных объектов подготовлены исковые заявления в суд о приостановлении их деятельности. Всего по России до устранения нарушений уже закрыто около 15 торговых центров.


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Тэги: мчс общество
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