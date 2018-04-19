Калужане собираются очистить бор от мусора

В субботу, 21 апреля, в Калуге планируется провести акцию «Я за чистый бор».
- Одним из главных сокровищ Калуги является наш бор, - говорят организаторы мероприятия. - Нет смысла рассказывать калужанам о его популярности и важности для города. Однако не все горожане относятся к этому сокровищу с должным уважением и любовью. Поэтому каждую весну из-под снега пробиваются ростки бессознательности в виде оставленного мелкого мусора.
Группа энтузиастов решила провести уборку по основным пешеходным маршрутам. Всем желающим предлагают 21 апреля начать работу в 11:00 с одной из трёх точек – парковки сразу за дамбой, из Анненок в районе больницы и со стороны Черносвитино. Конечный сбор – у лесничества. Подробную информацию обещают в скором времени разместить на странице акции в Facebook.
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